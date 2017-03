Mua súng để trốn truy nã

Đường dây này có 30 đối tượng, tiêu thụ trót lọt 643 bánh heroin, 17 kg ma túy dạng tinh thể đá và 80.000 viên ma túy tổng hợp, chuyển từ Lào qua Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại, qua tuyến biên giới thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn. Đức là loại lưu manh chuyên nghiệp hoạt động lưu động, luôn cảnh giác và có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan công an.

Lần theo dấu vết các trinh sát biết từ khi trốn truy nã, Đức đã mua một khẩu súng ngắn và luôn mang theo bên người. Ngày 13-7-2013, trinh sát phát hiện nơi lẩn trốn của Bùi Đăng Đức tại phòng trọ ở huyện Lý Nhân, Hà Nam. Tổ công tác Phòng 4, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam lên phương án truy bắt. Chiều 15-7, phát hiện Đức trong nhà trọ, khả năng có vũ khí, để đảm bảo an toàn, các trinh sát đã mặc áo giáp đột nhập phòng trọ. Đức đang cởi trần và nằm ngủ. Nghe có tiếng động, hắn vùng dậy và lao ra chỗ giấu súng nhưng đã bị trinh sát quật ngã, tước vũ khí khiến hắn không kịp trở tay. Tổ công tác thu giữ 1 khẩu súng EKOL AGENT, 4 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng. Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao Bùi Đăng Đức cho Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo THANH HÒA (CATP)