Người tình nhan sắc của trùm Dũng "ben" cũng đang trốn truy nã

Tóm gọn trùm giang hồ có súng



Cuối chiều 14/8, Hà Nội bỗng mưa như trút nước. Phòng cảnh sát truy nã Công an Hà Nội vẫn đông người, tấp nập ra vào. Trinh sát, phóng viên hồi hộp đợi tổ công tác dẫn giải Dương Hoàng Dũng, tức Dũng “ben”, SN 1965, trú tại TP HCM, về trụ sở.



Vừa ra khỏi xe, Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng truy nã tội phạm (PC 52), Công an TP Hà Nội, đã “vấp” phải cánh phóng viên đang chờ sẵn. Anh cười tươi, thở phào nhẹ nhõm.



Anh nói, giọng vẫn còn hồi hộp, điều mà anh và các đồng nghiệp lo lắng là Dũng “ben” rất ranh ma. Hắn từng là trinh sát hình sự của một quận thuộc công an TP. HCM. Rời ngành, bị tước quân tịch vì trộm súng của đồng nghiệp, Dũng “ben” đặt chân vào giới xã hội đen, chuyên tổ chức bảo kê quán karaoke, đòi nợ thuê... Kẻ đào tẩu táo tợn đe dọa công an bằng “chó lửa”.



Sau khi ra tù, vào tội, Dũng “ben” ngày càng lún sâu vào giới giang hồ. Dũng và đồng bọn đã tham gia vụ bắn chết giám đốc công ty TNHH Lan Thảo ở Bình Dương cách đây hơn 1 năm.



Sau khi gây án, Dũng trốn biệt. Hắn thường thay đổi chỗ ở để tránh bị phát hiện. Kể cả ngôi nhà 3 tầng mà Dũng đang ở với người tình cũng thỉnh thoảng hắn mới qua lại. Dũng không ở đó lâu.



Sau nhiều ngày rà từng dấu vết của Dũng “ben”, các trinh sát nhận được tin “đại ca” này đang sống cùng người tình ở một ngôi nhà 3 tầng trên đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội. Phải mất nhiều thời gian xác minh tìm tung tích Dũng vì tin hắn ở ngôi nhà đó nhưng các trinh sát không thấy Dũng "ben" rời khỏi nhà. Ngay cả những người hàng xóm cũng chưa bao giờ thấy bóng người đàn ông lạ ra vào ngôi nhà luôn đóng im ỉm với hai lớp cửa khóa.



Trưa 14/8, Trưởng Phòng PC 52 Nguyễn Thanh Hùng hạ lệnh tập kích bắt Dũng “ben”. Ngoài 3 lãnh đạo Phòng, hơn chục trinh sát mặc áo chống đạn mang súng, dùi cui tiếp cận ngôi nhà.15h cùng ngày, trinh sát phá cửa, khống chế người tình của Dũng “ben” và người giúp việc. Dũng “ben” cuống cuồng lao mình trần xuống tầng dưới song không thể thoát thân. Chưa đầy 5 phút, kẻ đào tẩu nguy hiểm đã bị tóm gọn.



Người tình của tay giang hồ cũng trốn truy nã



Chiều tối 14/8, ai có mặt ở trụ sở phòng truy nã cũng tiếc cho người đàn bà nhan sắc Võ Thị Thúy Dung (SN 1962) ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.



Người đàn bà nhan sắc Võ Thị Thúy Dung

Hơn Dũng “ben” 3 tuổi nhưng Dung vẫn xuân sắc. Người đàn bà ăn mặc sành điệu tỏ ra sắc sảo khi trò chuyện. Bị triệu tập về hành vi che giấu tội phạm, Dung khóc sụt sùi. Chị ta tâm sự mình mang song thai và cả hai đang chờ đón các con chào đời.



Thế nhưng, sáng 15/8, quay lại phòng truy nã những mong nghe đầy đủ về câu chuyện giữa người đàn bà nhan sắc và kẻ tội phạm sừng sỏ, chúng tôi mới biết thông tin mới nhất về Dung, chị ta bị Công an TP. HCM truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ tháng 4/2011.



“Một người phụ nữ muốn anh rể của mình được tại ngoại vì bị bắt về tội ma túy nên có đưa cho tôi 10.000 USD để lo lót nhưng cầm tiền rồi, tôi không lo được như đã hứa” – Dung kể về nguyên nhân dẫn tới việc bị truy nã về tội lừa đảo.



Người đàn bà xinh đẹp tỏ ra tội nghiệp khi bị truy nã. Chị ta quả quyết, chẳng trinh sát nào hỏi han mình suốt thời gian qua chứ không trốn!



Dung kể chuyện đời mình và than "lắm truân chuyên". Từng tốt nghiệp trường Cao đẳng xiếc, Dung được cử đi đào tạo ở nước ngoài. Năm 1987, Dung lên xe hoa và cùng tổ ấm sống ở TP. HCM. Nhà chồng có vai vế, Dung những tưởng cuộc đời mình sẽ sống trong nhung lụa nhưng con trai lên 10 thì chồng mất. Dung ở vậy nuôi con. Được sự hậu thuẫn của bố mẹ chồng, con trai Dung đi du học ở Anh nên chị ta cũng rảnh rang.



Nhắc đến mối nhân duyên với Dũng “ben”, Dung nói chồng mình là người tốt. “Tôi quen Dũng qua người em trai từ năm 1994. Sau khi chồng tôi mất cũng qua lại với anh ấy. Dũng và vợ có trục trặc và định ly hôn” - Dung kể.



Chuyện Dũng “ben” đoạt mạng vị giám đốc công ty Lan Thảo, Dung biết và cho rằng, viên đạn được bắn xuống nền nhà nhưng “không may” lại bật trúng tim nạn nhân. Dung có khuyên Dũng “ben” ra đầu thú nhưng “lực bất tòng tâm”. Dung cho hay, dù sống chui lủi nhưng họ vẫn kinh doanh ăn uống và việc buôn bán riêng của Dung tại chợ Hàng Da luôn êm xuôi.



Khi hỏi về cuộc sống giữa hai “vợ chồng”, Dung bảo: “Biết tôi có thai, Dũng mừng lắm. Ở tuổi này còn có hạnh phúc đó, tôi rất mừng”. Chị ta nói vui nhưng lại lặng lẽ nhìn xuống bụng mình. Dung lo cho con không giá thú, rồi mai sau mẹ cũng phải trả giá vì một lúc mắc 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và không tố giác tội phạm.