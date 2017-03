Nữ GĐ vờ bán điện thoại Iphone giá rẻ, lừa tiền tỷ

Cô ta chấp nhận lỗ (mua giá cao, bán giá thấp) để tạo lòng tin cho khách hàng. Khi thời cơ chín muồi, Phương lừa nhiều tỷ tiền đặt cọc rồi “cao chạy xa bay”…

Ngày 11/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của Trần Thu Phương, Giám đốc Công ty TNHH Hải Song Ngư, xác định các bị hại và kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trần Thu Phương

Theo tài liệu của cơ quan An ninh điều tra thì Trần Thu Phương, 31 tuổi, trú tại phòng 418, tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, là Giám đốc Công ty TNHH Hải Song Ngư, chuyên kinh doanh hàng nhập khẩu, nhưng trên thực tế không hoạt động mà Phương chỉ lợi dụng danh nghĩa Giám đốc để đi rao bán điện thoại “xịn”.

Đầu năm 2011, qua mối quen biết, Phương nói có nguồn hàng điện thoại di động Iphone 4 lớn xách tay từ Hồng Kông về với giá rẻ hơn từ 2-3 triệu đồng/chiếc so với thị trường. Tin lời Phương, nhiều đại lý, trung gian buôn bán điện thoại đã đặt mua. Để tạo lòng tin, lúc đầu Phương chỉ bán với số lượng “dè dặt”, khách đặt tiền, Phương giao hàng sòng phẳng. Làm ăn vài lần thấy Phương giữ uy tín, hàng lại chất lượng, giá rẻ nên khách hàng khá tin tưởng.

Thực chất, Phương không hề có nguồn hàng nào xách tay từ Hồng Kông, mà tất cả số điện thoại Iphone 4 được cô ta bán cho khách đều là thu gom và mua lại ở trong nước. Cô ta chấp nhận lỗ (mua giá cao, bán giá thấp) để tạo lòng tin cho khách hàng.

Khi thời cơ chín muồi, Phương tung ra chiêu “có một số lượng lớn điện thoại Iphone 4 chuyển từ Hồng Kông về, nếu không lấy thì bán cho người khác” tới nhiều khách hàng khiến ai cũng vội vàng đặt hàng vì sợ mất món hời. Nhiều nạn nhân đã đặt tiền nhiều lần cho Phương với số lượng lớn.

Sau khi có trong tay nhiều tỷ đồng, Phương lặng lẽ tắt điện thoại, di chuyển nhiều nhà trọ để lẩn trốn. Đợi cả tháng không thấy cô ta giao hàng với lý do “hàng đang kẹt chưa về được” hoặc “hàng bị chậm”, khách hàng mới tá hỏa đi tìm thì không thấy cô ta đâu. Có người tìm đến phòng trọ của Phương ở số 6, ngõ 107/1/41 Nguyễn Chí Thanh nhưng cô ta cũng đã biến mất.

Sau khi nhận được đơn trình báo của các bị hại, qua xác minh, điều tra, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Thu Phương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau một thời gian truy tìm không thấy tung tích Phương, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định truy nã số 09 với Trần Thu Phương trên toàn quốc.

Ai tiếp tục là bị hại của Trần Thu Phương thì hãy đến trình báo với cơ quan An ninh điều tra, gặp điều tra viên Phạm Hồng Hải Ninh hoặc liên hệ theo số điện thoại 091.2229922.





Theo Trần Hằng (CAND)