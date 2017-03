Nữ hiệu phó trường mẫu giáo bị truy nã đặc biệt

Ngày 8-11 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Thủy (SN 1975, trú thôn Hải Lạc, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

Nguyễn Thị Hoàng Thủy khi bị bắt giữ

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2012 thông qua các mối quan hệ xã hội, Thủy quen biết với bà Ung Thị Mỹ Lộc (SN 1959, trú khu phố Hiệp Phước, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình). Lúc này dù đang là hiệu phó trường mẫu giáo Phan Sơn nhưng Thủy giới thiệu với bà Lộc mình đang làm hiệu trưởng, có mối quan hệ xã hội rộng rãi, nên dễ dàng trong việc làm các thủ tục giấy tờ mua, bán đất.

Trong quá trình tiếp cận với bà Lộc, Thủy đã dụ dỗ bà này đưa tiền để Thủy mua giúp 18ha đất ở xã Bình An, huyện Bắc Bình. Do tin tưởng nên trong giai đoạn từ tháng 9-2010 đến tháng 6-2011 bà Lộc đã 16 lần đưa tiền, với tổng cộng 660 triệu đồng cho Thủy.

Tuy nhiên khi nhận tiền từ bà Lộc, Thủy đã không mua đất như đã hứa mà mang số tiền này đầu tư vào quán karaoke và cho nhiều người khác vay lại với lãi suất “cắt cổ” là 13%/tháng. Bà Lộc có nhiều lần gặp đòi lại nhưng không được nên làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, thấy đủ chứng cứ nên cuối tháng 8-2012 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoàng Thủy. Tuy nhiên thời gian này Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Do đó đến đầu tháng 9-2012 Công an tỉnh Bình Thuận đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Thủy về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 8-11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được Thủy khi đang trốn tại TP.HCM.

Theo Hoàng Mai - Thảo Băng (An ninh thủ đô)