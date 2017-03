Nữ quái bị truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị bắt

Khi bị bắt, Út đang lẩn trốn tại nhà người cháu (tại xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Đối tượng được di lý về bàn giao cho Công an huyện Vĩnh Lợi tiếp tục điều tra xử lý.

Qua điều tra bước đầu, Út khai nhận, sau khi trốn khỏi địa bàn, đã tìm đến huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, xin vào làm công nhân ở một xí nghiệp chế biến gỗ. Lợi dụng dịp Tết ít người để ý, Út về nhà người quen ở Vĩnh Long chơi và bị bắt.

Theo tài liệu từ cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bạc Liêu, Trần Thị Út không nghề nghiệp ổn định đã lừa đảo nhiều người dân ở xã Châu Thới bằng hình thức huy động tiền góp hàng ngày với lãi suất cao. Út đã lừa đảo số tiền hàng trăm triệu đồng của nhiều người không còn khả năng chi trả. Khi nhiều hộ dân tố cáo đến Công an thì ngày 27/5/2011, thị bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo đó, ngày 30/5/2011, Công an huyện Vĩnh Lợi phát lệnh truy nã Trần Thị Út là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Theo Thượng tá Kiên: Để bắt được Út, nhiều chiến sĩ Công an đã không ngại khó khăn, vất vả để theo dõi đối tượng trong những ngày đầu năm mới, bởi đối tượng thường thay đổi địa chỉ lưu trú, thay đổi tên họ để trốn tránh Công an truy bắt.

Theo CAND