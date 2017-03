Nữ quái trốn lệnh truy nã, lừa XKLĐ

Bị hại của vụ án này là chị Nguyễn Thị Thương, hiện đang tạm trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Theo lời khai của nạn nhân Thương, thì Thương quen người phụ nữ tên Lan, nhà ở quận Hoàng Mai. Cách ăn nói nhỏ nhẹ, cùng sự nhiệt tình của Lan, khiến chị Thương có cảm tình. Qua câu chuyện xã giao, Lan tiết lộ rằng, chị ta có người nhà làm việc ở Bộ Ngoại giao và Bộ Công an… Cùng thời gian này, chị Thương có nhu cầu lo cho em gái đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Lan vô tình biết được việc chị Thương đang lo thủ tục cho em gái đi nước ngoài, nên chủ động đặt vấn đề giúp đỡ…

Kể đến đây, chị Thương ngậm ngùi: "Chẳng biết lúc đó, ma xui, quỷ khiến thế nào mà tôi đã vội tin ngay lời của Lan. Trong khi, tôi chẳng biết một chút thông tin gì về chị ta…". Tin tưởng vào những lời hứa hẹn của Lan, chị Thương đã 3 lần đưa cho Lan 165 triệu đồng, đây là một khoản tiền không nhỏ đối với một người lao động như chị. Nửa năm trôi qua, chị Thương nhiều lần tìm gặp Lan đòi tiền, nhưng Lan luôn tìm cách trốn tránh…

Nhận đơn trình báo của người bị hại, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập đối tượng tên Lan đến trụ sở. Lúc này, Lan rất hoang mang, chị ta tìm cách che giấu nhân thân của mình. Sự bất thường trong biểu hiện của Lan đã khiến cán bộ, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai đặt nhiều câu hỏi nghi vấn. Vì vậy, họ đi sâu xác minh lai lịch và nhân thân của người phụ nữ tên Lan.

Đúng như những điều họ phán đoán, Lan có tên thật là Bùi Thị Hoa Lê (31 tuổi, ở thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An), đối tượng đang có lệnh truy nã của Công an tỉnh Nghệ An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với các chứng cứ Công an thu thập được, Lê đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội: Sau khi gây án tại Nghệ An, Lê để lại hai con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng, rồi bỏ nhà đi biệt xứ. Để trốn tránh lệnh truy nã, Lê vào Đắk Lắk rồi quay về Thanh Hóa… cuối cùng là Hà Nội, thuê nhà tại phường Thịnh Liệt. Thời gian này, Lê cặp với một người đàn ông hơn thị nhiều tuổi rồi sinh sống như vợ chồng. Vào thời điểm bị Công an quận Hoàng Mai phát hiện, bắt giữ Lê đang mang thai đến tháng thứ 6.

Hiện Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai đã bàn giao Lê cho Công an tỉnh Nghệ An, tiếp tục đấu tranh làm rõ. Đề nghị ai là bị hại trong vụ án trên đến Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai trình báo.





Theo X.M (CAND)