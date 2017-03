Ông “Vụ phó” lừa chiếm gần chục tỷ đồng

Với tướng tá bệ vệ, trước đây lại công tác tại Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Phạm Việt Hưng, 53 tuổi, trú tại ngõ Văn Chương, phường Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) dễ dàng qua mắt những người cả tin khi mạo danh là Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương thuộc Văn phòng Chính phủ phụ trách khu vực miền Trung. Bởi ông ta biết thừa, nghe chức danh rất "oách" này, mọi người đã bị "ngợp", chẳng ai dám bắt trình giấy tờ chứng minh.

Phạm Việt Hưng hiện đang bị truy nã.



Vả lại, các bị hại trong vụ án này, đều là Giám đốc và Phó Giám đốc của các công ty xây dựng tư nhân, đang khao khát được thầu các công trình xây dựng của Nhà nước, nên rất dễ "bập" vào cái bẫy chạy dự án của ông "Phó Vụ trưởng rởm"…

Theo trình bày của anh Nguyễn Trọng Đạt và Lê Đức Thắng, trú tại Nghệ An, vào khoảng năm 2010, qua người quen giới thiệu, họ đã gặp Phạm Việt Hưng, người có lần đi xe ôtô mang BKS công vụ vào Nghệ An, quê các anh, nói là đang đi khảo sát các công trình giao thông ở đây. Sau một thời gian quen biết, Hưng nói có khả năng giới thiệu cho 2 công ty của anh Đạt và anh Thắng thi công một số công trình xây dựng gồm: Kè biển vùng Hậu Lộc (Thanh Hóa); làm đường khu vực kinh tế Đông Nam (Nghệ An); kè biển huyện Diễn Châu (Nghệ An); nâng cấp kè đê biển huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh); xây dựng Bệnh viện Đông y Thanh Hóa.

"Choáng ngợp" trước hàng loạt công trình đồ sộ do Hưng đưa ra, với khả năng tài chính của công ty mình, anh Đạt thỏa thuận nhờ Hưng chạy hộ để được chủ đầu tư chỉ định thầu 4 trong số 9 hạng mục của công trình nâng cấp đê biển thuộc xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Đổi lại, theo yêu cầu của Hưng, trong 7 lần, anh Đạt đã phải giao cho hắn tổng cộng 1,95 tỷ đồng gọi là chi phí "bôi trơn" để được chỉ định thầu.

Tương tự, Hưng cũng giả vờ sẽ môi giới cho công ty của anh Thắng được chỉ định thầu tại Dự án cải tạo đường nông thôn huyện Thường Xuân (Thanh Hóa). Theo Hưng tự vẽ ra, dự án này có giá trị 120 tỷ đồng và do Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Và để được chỉ định thầu, Hưng yêu cầu anh Thắng chuyển cho ông ta "phí môi giới" 600 triệu đồng và cam kết trong 20 ngày sẽ đưa chỉ định thầu về cho công ty của anh Thắng. Thế nhưng, không phải là 20 ngày, mà đã 2 năm nay, 2 công ty xây dựng này đợi chờ mòn mỏi vẫn không thấy tiến triển gì nên đã làm đơn gửi Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định, Phạm Việt Hưng chỉ là cán bộ của Ủy ban Dân tộc nhưng đã bị thôi việc từ ngày 15/6/2011. Các dự án mà Hưng "vẽ" ra cho 2 doanh nghiệp của anh Thắng và Đạt đều không có thật.

Cụ thể, tại Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Thanh Hóa không hề có dự án cải tạo đường nông thôn huyện Thường Xuân. Còn dự án nâng cấp đường biển thuộc xã Xuân Thành, theo Ban quản lý dự án huyện Nghi Xuân cho biết UBND huyện mới có tờ trình xin chủ trương lập dự án và xin cấp vốn, chứ chưa hề lập dự án cũng như được các cấp phê duyệt. Thế nhưng, không hiểu sao, Hưng đã "đánh hơi" thấy đem lòe bịp người khác.

Trong khi cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc thì cuối tháng 9/2012, lại tiếp tục nhận được đơn trình báo của 3 anh Nguyễn Xuân Tuyền, Trần Văn Tống và Nguyễn Văn Dương tố cáo Phạm Việt Hưng lừa đảo họ. Cũng với thủ đoạn mạo danh Phó Vụ trưởng của Văn phòng Chính phủ, nhưng lần này, cao tay hơn, Hưng còn đưa các bị hại về nhà tại số 7 phố Trung Tả, phường Văn Chương để tạo niềm tin. Đây là ngôi nhà 2 tầng, nho nhỏ mà gia đình Hưng thuê, nhưng ông ta "bốc phét" với các bị hại mình có ngôi nhà to ở phố Vạn Bảo (Ba Đình) đang cho thuê với giá 2.000 USD/tháng, còn nhà nhỏ ở phố Trung Tả chỉ dùng để ở. Ông ta cũng khoe chuyển được cho vợ là bác sỹ ở Thanh Hóa ra làm ở Bộ Y tế…

Rồi, với từng đấy thứ đem khoe để tạo niềm tin, Hưng nói sẽ thu xếp và giới thiệu cho công ty của 3 anh thi công và lắp đặt toàn bộ hệ thống nước và nước thải của Bệnh viện Thanh Hóa cùng một số công trình khác. Ông ta đề nghị 3 bị hại ứng trước số tiền 5 tỷ đồng để lo các công việc "chạy dự án". Rất khôn ngoan, trong 3 lần nhận số tiền trên, Hưng đều viết biên nhận dưới hình thức vay tiền, hẹn chậm nhất là 20/10/2011 sẽ hoàn trả.

Cụ thể, Hưng đã nhận của anh Dương 2 tỷ, anh Tống 2 tỷ và anh Tuyên 1 tỷ đồng. Mỗi lần nhận tiền là mỗi lần Hưng hứa hẹn gặp đối tác để ký hợp đồng thi công cho 3 công ty trên. Thế nhưng, sau đó, cả 3 công ty vẫn không nhận được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc thi công dự án. Tìm gặp và gọi điện hỏi Hưng thì ông ta lấy hết lý do này đến lý do khác, thậm chí còn liên tục thay đổi số điện thoại di động. Cuối cùng, thì ông ta dùng chiêu biến mất khỏi nơi cư trú.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Việt Hưng với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì Hưng đã bỏ trốn nên ngày 23/9, cơ quan Công an đang hoàn thiện các thủ tục để truy nã đối tượng với tội danh trên.

Theo điều tra viên Nguyễn Văn Đà, con số bị hại của đối tượng Phạm Việt Hưng chắc chắn chưa dừng lại. Bởi ngay chiều 21/9, đã tiếp tục có một bị hại đến Công an quận Đống Đa trình báo về việc bị Phạm Việt Hưng lừa đảo với thủ đoạn tương tự và chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Vì vậy, đề nghị ai biết thông tin về Hưng và còn là bị hại của đối tượng, liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Đà, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa, số điện thoại 0913570906.



Theo T. Hòa (CAND)