Phạm tội khi đang bị truy nã

Đối tượng Vinh

Theo tài liệu do Đội 4 - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội cung cấp, Trần Văn Vinh đã có 3 tiền án, 4 tiền sự, là đối tượng thuộc dạng lưu manh “cộm cán” ở khu vực quận Hai Bà Trưng. Đầu tháng 6-2000, xuất phát từ mâu thuẫn do nợ nần tiền cờ bạc, Vinh đã dùng dao nhọn đâm trọng thương anh Nguyễn Văn Hải, SN 1962, ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã.

Tháng 9-2010, qua công tác rà soát và truy bắt các đối tượng truy nã, Đội 4 - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội phát hiện Vinh “biên” xuất hiện tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Các trinh sát Đội 4 đã xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội, để phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Công an Cửa khẩu Mộc Bài tổ chức điều tra, phát hiện Vinh nằm trong một đường dây vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới Việt Nam - Campuchia, đã tiến hành bắt giữ. Sau 3 tháng bị Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ để điều tra hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, ngày 20-12-2010, đối tượng Vinh đã được các trinh sát Đội 4 di lý về Hà Nội, tiếp tục làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo Hà Hoàng (ANTĐ)