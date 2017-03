"Quét" tội phạm truy nã trốn ở phía Nam

Chiều muộn 4/6, 5 trong 8 người bị Phòng truy nã Công an Hà Nội bắt giữ đã được di lý từ TP HCM ra Hà Nội bằng đường hàng không.

Việc bắt những kẻ trốn truy nã được đại tá Nguyễn Thanh Hùng (Trưởng phòng) cùng 9 điều tra viên có kinh nghiệm trực tiếp tham gia.

Trong số những người bị bắt, Tân chống đối quyết liệt lực lượng chức năng. Ảnh: Việt Dũng.

Cuối tháng 5, được giúp đỡ của công an TP HCM, Long An, Bình Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai, 10 cán bộ chia thành nhiều hướng, truy tìm nơi lẩn trốn của các nghi phạm. 5 kẻ trốn lệnh truy nã của Công an Hà Nội về các tội Cố ý gây thương tích, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trộm cắp... đã bị bắt.

Trong số này, Nguyễn Trọng Tân, 19 tuổi, chống đối quyết liệt lực lượng chức năng. Đại tá Hùng cho biết, sau khi cùng nhóm côn đồ cầm kiếm, tuýp nước đánh nhau gây náo loạn ở ngoại thành Hà Nội, Tân trốn vào TP HCM. Kẻ trốn lệnh truy nã về tội Cố ý gây thương tích này ẩn danh, làm việc tại một nhà hàng lẩu dê.

Cuối tháng 5, khi bị các trinh sát đọc lệnh bắt, anh ta bỏ chạy, hô hào đồng nghiệp cản trở. Thực khách cùng nhân viên nhà hàng nghe vậy đã cho rằng anh ta bị “bắt nạt”. Các trinh sát buộc phải rút súng, giơ thẻ ngành để “minh oan” cho mình.

Vất vả vì đường xa, khó khăn trong việc xác định nơi ở nhất là trường hợp Đào Văn Chi (62 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản. Năm 1992, ông Chi lấy cắp một chiếc tivi và đài cassette. 20 năm qua, người đàn ông này lẩn trốn tại vùng hẻo lánh tại Lâm Đồng, tưởng rằng cơ quan công an đã "quên" hành vi phạm tội của mình.

Đại tá Hùng cho biết, lần Nam tiến này, tổ công tác bắt giữ được 8 người, có kẻ mới cao chạy xa bay được 2 tháng. Do 3 trường hợp lại phạm tội trong lúc trốn truy nã nên Phòng chuyển cho các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

