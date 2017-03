Sa lưới sau 11 năm trốn truy nã

Ngày 17-12-2012, Đội cảnh sát truy nã công an huyện Bình Chánh cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lê Minh Hùng (SN 1960, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), người từng tạt axit vào mặt nhân tình rồi bỏ trốn. Hơn 11 năm lẩn trốn, Hùng tưởng có thể thoát khỏi tội ác do mình gây ra. Nhưng bằng sự kiên trì bền bỉ các trinh sát truy nã Công an huyện Bình Chánh đã bắt y phải đền tội.

Tội ác của kẻ đa tình Vốn là một thợ sửa chữa xe cơ giới có tay nghề, Lê Minh Hùng sớm tạo dựng cho mình một công việc ổn định với thu nhập khá và mái ấm hạnh phúc. Nhưng Hùng lại thích gạ gẫm, tán tỉnh những phụ nữ khác để thỏa mãn thói trăng hoa. Dáng dấp to cao cùng tài miệng lưỡi của hắn khiến nhiều cô gái xinh đẹp cũng phải xiêu lòng. Trong số những cô gái nằm trong tầm ngắm, hắn đặc biệt để ý đến chị Phạm Thị Hoa (SN 1962, ngụ AN14 Vành Đai Trong, ấp 3, xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh). Vẻ đẹp mặn mà của một người phụ nữ đã gần qua tuổi xuân thì khiến Hùng say đắm. Sau một thời gian tán tỉnh, hắn chiếm được cảm tình của chị Hoa. Những lúc mặn nồng bên nhau, Hùng dựng lên việc bị vợ cắm sừng rồi bỏ rơi để chị càng thêm cảm thông và chia sẻ. Tuy nhiên một thời gian sau, chị Hoa đau đớn phát hiện Hùng đã có vợ con đề huề. Dù đã biết được bộ mặt sở khanh của gã, chị vẫn muốn dành cho hắn một cơ hội. Nhiều lần chị Hoa gặp mặt nói chuyện dứt khoát, buộc hắn phải lựa chọn hoặc gia đình hoặc chị. Hùng dùng lời ngon ngọt hứa hẹn, nhưng vẫn qua lại cả hai phía. Cũng từ đây, những cuộc cãi vã giữa hai người thường xuyên hơn. Trước tình cảnh này, chị Hoa quyết định chấm dứt mối quan hệ với Hùng.

Đối tượng Lê Minh Hùng trước khi gây án (ảnh do Công an huyện Bình Chánh cung cấp) Đầu tháng 9-2001, Hùng chặn xe yêu cầu chị Hoa phải tiếp tục mối quan hệ nhưng bị cự tuyệt. Hùng chuyển sang đe dọa sẽ giết chết nếu chị dám rời xa hắn. Nghi ngờ chị Hoa có người khác nên Hùng thêm cay cú. Ngày 9-9-2001, hắn ra mua một can axít đậm đặc rồi cho vào chiếc ca nhựa. Sáng hôm sau, hắn vào một quán cà phê trước nhà chị Hoa ngồi chờ. Khoảng 8 giờ 30 phút, như thường lệ, chị Hoa dắt xe ra khỏi nhà đi làm. Từ quán cóc Hùng lao ra chặn xe yêu cầu chị Hoa tiếp tục quan hệ. Bất thình lình, hắn lấy ca axit thủ sẵn trong người tạt thẳng vào mặt chị Hoa rồi vọt lên xe máy bỏ trốn. Mọi người nháo nhào chạy tới chứng kiến chị Hoa đang quằn quại đau đớn vì bỏng axít. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng thân thể của chị Hoa đã bị biến dạng với thương tật 71% vĩnh viễn. Ngày 8-10-2001, Cơ quan điều tra công an huyện Bình Chánh ra lệnh bắt can phạm Lê Minh Hùng về hành vi “cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, trước đó tên Hùng đã nhanh chân bỏ trốn. Ngày 14-11-2001, Cơ quan này ra quyết định truy nã đối tượng. Bị bắt sau hơn 11 năm trốn chạy Ngay sau khi gây tội ác, Hùng bắt xe đò bỏ trốn xuống các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên. Mỗi nơi hắn chỉ ở một vài tuần rồi lại di chuyển. Đến đầu năm 2006, thấy tình hình có vẻ yên ổn, hắn quyết định quay trở lại TPHCM.

Không về nhà, hắn tìm xuống xưởng sửa chữa xe cơ giới của người quen ở khu vực Thủ Đức để làm nghề cũ. Dù vậy, hắn vẫn rất cảnh giác khi biết mình đang bị truy nã và không làm việc cố định một nơi quá lâu. Đầu năm 2012, qua nguồn tin, Công an huyện Bình Chánh nắm được Hùng đã quay về Thủ Đức để làm nghề cũ. Nhưng khi trinh sát tiếp cận, hắn đã rời đi trước đó chưa lâu. Quyết không để sổng tên tội phạm nguy hiểm này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát lần ra hắn đang làm thợ sửa chữa ở một gara tại quận 9. Nhiều lần tiếp cận nhưng hắn luôn cảnh giác và trong người lúc nào cũng thủ sẵn vũ khí. Các trinh sát vạch ra một kế hoạch giăng bẫy và đã tóm gọn Lê Minh Hùng.

Theo THANH NGỌC (CATP)