Sa lưới sau 15 năm lẩn trốn

TỪ NGƯỜI TIN CẨN THÀNH KẺ TỘI ĐỒ

Phan Ngọc Khái (SN 1965, tại Thừa Thiên - Huế, đăng ký HKTT tại Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) ra phường 5, Đông Hà, Quảng Trị ở phụ giúp anh Văn Viết Bình (là anh em cột chèo) buôn bán hàng hóa từ Lao Bảo về Đông Hà.

Phan Ngọc Khái

Khái rất được mọi người tin cậy, kể cả bạn hàng của anh chị mình. Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, niềm tin giữa các bạn hàng với bạn hàng, giữa nhà buôn với người làm công được duy trì bằng quan hệ gia đình khá chặt chẽ. Cũng bởi vậy mà vào khoảng 15 giờ ngày 14-7-1994, Khái đang ngồi quán uống cà phê với một người anh cột chèo khác là Bùi Xuân Phương thì vợ chồng anh Bình tìm gặp nhờ mang giùm 6.800USD (tương đương 73.000.000 đồng lúc bấy giờ) lên Lao Bảo trả nợ. Khi ngồi lên xe đi Lao Bảo, Khái lại được chị Hoàng Thị Thương ở phường 2, Đông Hà gửi 2.000USD nhờ trả nợ hàng.

Xe chạy đến Cam Lộ (cách Đông Hà 20km), đột nhiên lòng tham nổi lên, Khái nhảy xuống xe, không lên Lao Bảo trả nợ giùm như đã hứa mà bỏ trốn vào miền Nam.

Sau đó, Khái bị Tòa án nhân dân thị xã Đông Hà kết án 10 năm tù giam, buộc bồi thường thiệt hại. Đồng thời, cơ quan chức năng ra quyết định truy nã đối với Phan Ngọc Khái.

Ngày 17-9-1996, Công an Quảng Trị đã bắt giữ Khái theo quyết định truy nã. Khái khai nhận đã dùng số tiền chiếm đoạt được để mua các tài sản gồm: 1 tivi, 1 bộ loa thùng, âm ly, 1 xe máy CD - 125cc. Số tài sản trên được Khái cất giữ tại nhà bố mẹ đẻ ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Cùng gia đình đền bù thiệt hại theo đúng qui định, tuy nhiên Khái không chịu qui án mà tiếp tục lẩn trốn.

HÔN NHÂN “MỚI”

Án tù 10 năm, Khái không chấp hành án mà tiếp tục lẩn trốn, đổi tên thành Phan Hồng Phát. Các giấy tờ tùy thân từ giấy chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe... đều mang tên mới. Hộ khẩu thường trú và các giấy tờ tùy thân được đăng ký mới tại Đồng Nai, nhưng Khái đi làm việc khắp nơi, lên cả thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2004, sau hơn 7 năm lẩn trốn, Khái xin vào làm việc tại Công ty Nobland thuộc khu công nghiệp Tân Thới Hiệp - thành phố Hồ Chí Minh, lên chức tổ trưởng tổ kho.

Trước năm 1994, Khái và vợ là Lê Thị Diễm Hằng đã có một con chung. Khi Khái vi phạm pháp luật, Hằng vào miền Nam sinh sống làm ăn; hai vợ chồng ly hôn. Khi thay tên mới là Phan Hồng Phát, Khái sống với vợ cũ như một cuộc hôn nhân mới của Hằng và sinh thêm một đứa con nữa, họ trú tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hằng làm nghề kinh doanh bất động sản nên chỉ trong mấy năm hai vợ chồng chuyển nhà đến ba lần. Chính sự dịch chuyển chỗ ở liên tục của Hằng giúp cho quá trình lẩn trốn của Khái càng thuận lợi. Với vẻ bề ngoài hiền lành chất phác, Khái đi làm công nhân của một công ty liên doanh với nước ngoài được mọi người tín nhiệm.

HÀNH TRÌNH TRUY TÌM

Trong đợt cao điểm truy bắt, vận động đầu thú của Bộ Công an, lực lượng truy nã Công an Quảng Trị xác đinh Khái là một đối tượng đặc biệt, bởi thời gian lẩn trốn của y đã kéo dài 15 năm. Trong 15 năm đó, lực lượng chức năng của Công an Quảng Trị đã tổ chức ba đợt truy tìm nhưng chưa có kết quả.

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát nhận được thông tin Hằng (vợ Khái) đã kết hôn với người khác có tên là Phan Hồng Phát, đang sống tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12.

Nhờ sự giúp đỡ tận tình của chính quyền địa phương, cuối cùng lực lượng chức năng cũng tìm được chỗ ở chính thức của Hằng tại phường Tân Thới Hiệp. Cùng với những thông tin nghiệp vụ thu thập được, đủ căn cứ xác định Phan Hồng Phát và Phan Ngọc Khái là một.

Ngày 10-7-2011, Khái đã tra tay vào còng, kết thúc 15 năm lẩn trốn pháp luật. Bước chân vào trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị, phạm nhân Phan Ngọc Khái bày tỏ: “Tôi đã biết tội nên sẽ cố gắng chấp hành án. Đây thực sự là con đường trở về của tôi”.



