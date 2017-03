Sa lưới sau 25 năm giết chết em vợ

Ngày 28-6, Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm (PC52) Công an tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Thuyết (SN 1951, ngụ xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cho Công an tỉnh Ninh Bình xử lý theo thẩm quyền.

Được biết vào năm 1987, do mâu thuẫn trong gia đình, Thuyết dùng dao sát hại em vợ của mình. Sau khi gây án, Thuyết cùng vợ con bỏ trốn vào Nam và sinh sống tại xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn (An Giang). Đến ngày 27-6, các trinh sát PC52 Công an tỉnh An Giang bắt giữ Thuyết về hành vi giết người theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Ninh Bình.

Theo T.Nốt (NLĐO)