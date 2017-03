Sa lưới sau nhiều năm lẩn trốn

Ngày 10/12, Phòng Cảnh sát truy nã - Công an Hà Tĩnh đã dẫn giải 3 đối tượng trốn truy nã nhiều năm gồm: Nguyễn Mạnh Cường, 21 tuổi, ở Sơn Lộc, Can Lộc, bị Công an huyện Can Lộc ra Quyết định truy nã số 01/2008 về tội trộm cắp tài sản. Nguyễn Đình Bảy, 39 tuổi, ở Đức Lâm - Đức Thọ, đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh truy nã số 58 về tội trộm cắp tài sản, đã bỏ trốn khỏi địa bàn từ năm 1993 và Lê Đình Lâm, 55 tuổi ở Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên đã bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh phát lệnh truy nã số 11 về tội trộm cắp tài sản, đã bỏ trốn khỏi địa bàn năm 1999.

Đặc biệt trong ba đối tượng vừa bị bắt giữ có Nguyễn Mạnh Cường tuy còn rất trẻ nhưng có 3 tiền án về tội trộm, cướp tài sản. Năm 2008 sau khi cướp tài sản ở huyện Can Lộc, hắn đã bị xử 21 tháng tù. Sau khi ra trại, Cường lại tiếp tục trộm cắp rồi bỏ trốn vào Nam. Trong thời gian phiêu bạt ở tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Cường tiếp tục trộm tài sản và bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Còn đối với Lâm là đối tượng mà sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa bàn từ năm 1993. Sau khi vào TP HCM Lâm đã thay đổi hình dạng, và di chuyển đến nhiều nơi, làm nhiều nghề.





Theo V. Hùng (CAND)