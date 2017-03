Sập bẫy kẻ trốn lệnh truy nã mạo danh con "sếp to"

Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Dũng Hải (SN 1976, trú tại Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hải đã thực hiện một phi vụ lừa đảo khá ngoạn mục một nhân viên làm việc trên tàu Thống Nhất, chị Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1980, trú tại Đống Đa, Hà Nội).

Trong những chuyến tàu chạy suốt Bắc- Nam, chị Hoa hay gặp Hải trong những bộ quần áo lịch sự, dáng vẻ "đại gia" hay đi tuyến Hà Nội- Sài Gòn và Hà Nội- Thanh Hóa. Hải mau miệng làm quen với các nhân viên trên tàu và dần thân quen với họ.



Khi đã thân quen, Hải tự giới thiệu mình là cán bộ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, là con nuôi của Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn dầu khí Việt Nam nên có khả năng xin cho mọi người vào làm việc của tập đoàn. Sau một thời gian quen biết, Hải tìm đến nhà chị Hoa chơi.



Biết nhà chị Hoa neo người, muốn xin cho chị Hoa một công việc ổn định chỉ làm ở Hà Nội nên Hải đã gợi ý sẽ nhờ mối quan hệ đặc biệt của mình để xin cho chị Hoa về làm nhân viên văn phòng của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, trụ sở tại 29 Láng Hạ (Ba Đình, Hà Nội) với mức lương 500 USD/ tháng.



Hải tại cơ quan công an.

Hải yêu cầu chị Hoa nộp hồ sơ xin việc, kèm chi phí ban đầu là 100 triệu đồng. Ngày 20/1, chị Hoa đã tin tưởng giao hồ sơ và tiền cho Hải. Những ngày sau, thỉnh thoảng, Hải thông báo cho chị Hoa biết tiến độ công việc. Theo những gì hắn nói thì đang có “tín hiệu mừng”. Và mỗi lần như vậy, Hải lại yêu cầu chị Hoa đưa thêm một khoản tiền để phong bì cho các sếp. Tổng cộng, Hải đã yêu cầu chị Hoa đưa 177 triệu đồng.



Chờ mãi không thấy được nhận vào làm ở Tập đoàn dầu khí VN, chị Hoa gọi điện hỏi thì Hải tìm cách khất lần rồi sau đó hắn biến mất dạng. Ngày 26/10, chị Hoa đã đến Công an quận Đống Đa trình báo. Bị triệu tập đến cơ quan công an, Hải lộ rõ chân tướng là kẻ đang có lệnh truy nã toàn quốc của Công an TP Thanh Hóa về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, Hải đã chiếm đoạt của bị hại số tiền hơn 100 triệu đồng rồi sống chui lủi. Hắn thường hay lên tàu vào Nam, ra Bắc để trốn nã.



Hiện cơ quan công an đang khai thác, mở rộng vụ án. Ai là bị hại của Hải liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa, gặp Thượng úy Nguyễn Hoàng Sơn, số điện thoại 0974636789 để phối hợp giải quyết.

Theo T.N (VNN)