Sát hại bạn gái rồi bỏ trốn 10 năm không thoát

Đội bắt truy nã - CATP Hà Nội cho biết, vừa bắt được Trịnh Văn Tuấn (SN 1979, ở huyện Thạch Thất), đối tượng được xác định đã sát hại người yêu cũ 10 năm trước và đã bị phát lệnh truy nã toàn quốc.

Tuấn thay tên đổi họ, bỏ trốn hơn 10 năm không thoát.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 8/2000, người dân huyện Thạch Thất phát hiện xác chị Cấn Thị D. (SN 1981) chết ở mương nước. Người nhà nạn nhân cho biết, tối hôm trước khi xảy ra vụ án, D. có ra ngoài cùng bạn trai là Trịnh Văn Tuấn. Đêm hôm đó không thấy con về, mọi người tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Sau khi điều tra, cơ quan công an nhận định Tuấn là nghi can số 1 của vụ án và đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Tuấn. Tháng 12/2010, Công an tỉnh Cà Mau nhận được một tờ giấy nặc danh nhắn tin với nội dung: “Trịnh Văn Tuấn, quê ở Thạch Thất, Hà Nội can tội Giết người hiện đã đổi tên thành Trần Minh Phúc…”.

Sau khi nhận tin từ CA tỉnh Cà Mau, Đội bắt truy nã đã khẩn trước xác minh và làm rõ Trần Minh Phúc và Trịnh Văn Tuấn là một. Tuấn đổi tên giả, nói là quê ở Bình Định, vào sống tại xã Khánh An, huyện U Minh (Cà Mau) gần chục năm nhưng không đăng ký hộ khẩu mà chỉ làm tạm trú.

Năm 2002, Tuấn lấy vợ và đến nay đã có 2 mặt con. Vợ con Tuấn không hề biết mình đang sống với kẻ phạm tội.

Hàng ngày, Tuấn làm việc ở khu rừng tràm từ 4h sáng đến 14h. Tuy nhiên, ngày 22/12, Tuấn không xuất hiện theo lịch làm việc khiến cảnh sát phải ập vào nhà bắt khi anh ta đang nằm trên võng bế con.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, khoảng 19h ngày 2/8/2000, sau khi đi ăn chè, Tuấn đã đưa bạn gái là Cấn Thị D. ra cánh đồng Săn ở thôn Nội, xã Phú Kim để tâm sự. Tại đây, Tuấn ngỏ ý muốn cưới D. làm vợ nhưng không được chấp nhận dẫn đến xô xát.

Cho rằng D. muốn "giữ" cho người đàn ông khác, Tuấn đã giở trò đồi bại với chính người yêu của mình nhưng bị D. kháng cự quyết liệt. Bực mình, Tuấn rút giầy đập vào mặt rồi đẩy D. xuống mương, dìm đến chết.

Sau khi gây án, Tuấn giật đôi hoa tai và sợi dây chuyền đeo trên cổ của D., bán được 2 triệu đồng trên đường bỏ trốn.

Vụ việc đang được tiếp tục xử lý.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)