Sát hại hai phụ nữ vì ghen

Sáng 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố đối với Trương Cao Mai (59 tuổi), trú ở xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi về tội giết người.

Đối tượng Trương Cao Mai.



Điều tra ban đầu cho thấy, Mai tuy có vợ con, nhưng lại quan hệ bất chính với chị Phan Thị Chi (40 tuổi), ở thôn 2, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi). Đến tháng 4/2011, Mai phát hiện tình cảm chị Chi dành cho mình không còn như xưa. Sau nhiều lần phát hiện chị Chi đi lại với chị Đoàn Thị Bê (44 tuổi), ở thôn 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa và gặp một số người đàn ông khác, Mai ghen tức và chuẩn bị hung khí để sát hại chị Chi.

Chiều 21/5, Mai gọi điện cho chị Chi rồi đến nhà nhưng chị Chi không mở... Mai tức tối đến nhà một người bạn gọi rượu nhậu, rồi quay lại nhà chị Chi trèo qua cổng quán lao vào nhà rượt đuổi và đâm chị Bê... Biết không thể đánh lại hai người đàn ông cao to, Mai chuyển sang tấn công chị Chi, rượt đuổi và đâm chị... Lúc này, người dân gần đó đã kịp đưa chị Chi cấp cứu, riêng chị Bê do bị đâm chỗ hiểm nên đã chết ngay sau đó. Sau khi gây án, Mai định bỏ trốn nhưng đã bị Công an xã Nghĩa Lâm kịp thời đến bắt giữ.



Theo Thành Sự (CAND)