Sau 3 năm lẩn trốn lệnh truy nã

Qua công tác quản lý nhân khẩu, nắm tình hình tại cơ sở, tháng 6-2010, Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình nhận được nguồn tin đối tượng Đặng Văn Cường đang lẩn trốn tại một địa điểm ở thành phố Hải Dương. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Phúc Xá lập tức có mặt ở thành phố Hải Dương thì được biết đối tượng có lệnh truy nã này đã trốn khỏi nơi này trước đó 3 ngày.

Nhưng sau chuyến đi này, tổ công tác của Công an phường Phúc Xá lại nắm được thông tin về địa chỉ nơi vợ Đặng Văn Cường đang thuê trọ. Tổ công tác bí mật theo dõi, tiếp tục sàng lọc những thông tin liên quan đến đối tượng Đặng Văn Cường. Sáng 14-8, Cường bất ngờ xuất hiện tại vườn hoa Hàng Đậu và nhảy lên xe máy do vợ Cường cùng một thanh niên khác đang đợi ở đó rồi vội vã phóng đi, sau đó chúng vào quán cà phê ở 195 phố Đội Cấn. Hai trinh sát thuộc tổ công tác của Công an phường Phúc Xá đã bí mật bám theo chúng. Khi thấy có hai thanh niên vào quán cà phê, linh tính có điều không bình thường nên Đặng Văn Cường cùng vợ và thanh niên đó vội đứng dậy định bỏ đi.

Không để đối tượng có cơ hội trốn thoát, hai đồng chí Phạm Văn Thường - Phó trưởng Công an phường Phúc Xá và Đỗ Đức Hùng, trinh sát hình sự của phường (vừa vào quán cà phê trên) đã lao tới giữ chặt đối tượng Đặng Văn Cường. Nhưng lúc đó, vợ Cường và người thanh niên đi cùng đã lao vào cản trở hai đồng chí Thường và Hùng. Đối tượng Đặng Văn Cường đã cắn bầm tím tay đồng chí Hùng hòng thoát thân. Nhưng hai đồng chí đã khóa chặt tay đối tượng, cùng lúc đó một số người dân tại đây đã hỗ trợ hai đồng chí tạm giữ vợ Cường và người thanh niên lạ mặt về hành vi cản trở người thi hành nhiệm vụ.

Hiện Công an phường Phúc Xá đã chuyển đối tượng truy nã Đặng Văn Cường đến Công an quận Long Biên để xử lý theo pháp luật. Được biết, trong thời gian lẩn trốn lệnh truy nã, đối tượng Đặng Văn Cường đã gây án tại Lạng Sơn và y cũng đang bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy bắt về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo Quốc Đô (ANTĐ)