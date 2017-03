Sau 8 năm lẩn trốn, đối tượng cầm đầu ổ nhóm trộm cắp tại 8 tỉnh đã sa lưới

Ngày 13/6, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Mạnh Hùng, 29 tuổi, trú tại Yên Thọ, Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bị can Hùng bị bắt theo Quyết định truy nã của cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về hành vi trộm cắp tài sản.

Như vậy, sau gần 8 năm lẩn trốn, kẻ chủ mưu cầm đầu ổ nhóm gây ra hơn 15 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn 8 tỉnh, gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa đã sa lưới pháp luật. Trước đó, đồng bọn của Hùng gồm các đối tượng là: Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Văn Nguyên, Ngô Chí Công, đều trú ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội xét xử về tội "Trộm cắp tài sản". Riêng Nguyễn Văn Tỵ còn bị xét xử về tội "Vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Theo tài liệu vụ án: Từ tháng 6/2005 đến đêm 31/7/2005, Hùng, Tỵ, Nguyên và Công đã mang theo búa tạ, xà beng, tô vít, đèn pin; sử dụng xe ôtô của Hùng chở nhau đi trộm cắp ở địa bàn 8 tỉnh nêu trên. Chúng đã trộm được xe ôtô, xe máy, két bạc đựng tiền, ngoại tệ, tivi, vàng, máy ảnh, điện thoại di động và nhiều tài sản khác trị giá hơn 1 tỷ đồng. Điển hình là một số vụ sau: Sau khi gây ra một vụ trộm cắp tại Ý Yên (tỉnh Nam Định), TP Hạ Long (Quảng Ninh)… Hùng và đồng bọn di chuyển vào Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tối 20/7/2005, Nguyên lái xe ôtô chở Hùng, Tỵ, Công đi lòng vòng trong TP Thanh Hóa, thấy một ngôi nhà ở phố Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa có cửa chính tầng 3 mở, Tỵ trèo từ nhà bên cạnh sang ban công tầng 3 ngôi nhà này đột nhập vào bên trong, rồi đi xuống tầng 1 dùng xích mở cửa cuốn; sau đó tìm chìa khóa cửa sắt xếp bên ngoài đưa cho đồng bọn mở cửa vào nhà khiêng đi một két bạc. Chúng chở két bạc đến một đường ngang trên QL1A dùng búa tạ, xà beng phá két lấy được toàn bộ tiền, vàng, ngân phiếu trị giá khoảng 200 triệu đồng. Ngày hôm sau, khi di chuyển về thị xã Ninh Bình, Hùng và đồng bọn thấy một xe ôtô loại 8 chỗ ngồi hiệu Mitsushi Jolie của Chi cục Thuế huyện Hoa Lư đang đổ ở vỉa hè phố Thanh Bình. Chờ đến 1h sáng 22/7/2005, Nguyên lấy tô vít cậy cửa, rồi dùng dây thép bẻ cong móc chốt cửa xe. Khi mở được cửa, Hùng đã lái chiếc xe này về Quảng Ninh, đưa xe vào gara sơn lại từ màu xám thành màu đen. Đêm 25/7/2005, Hùng, Tỵ và đồng bọn sử dụng chiếc ôtô lấy trộm của Chi cục Thuế huyện Hoa Lư, gắn biển kiểm soát giả đi chơi. Tỵ điều khiển chiếc xe này, do không làm chủ tốc độ, Tỵ đã gây ra tai nạn, đâm vào một xe máy và đầu xe ôtô tải làm người đi xe máy bị tổn hại sức khỏe vĩnh viễn tỷ lệ 80%... Ngoài ra, Hùng cùng đồng bọn còn hủy hoại tài sản, đốt 1 xe ôtô và 1 máy xúc của ông Đỗ Khắc Tiệm, ở Đông Triều, Quảng Ninh gây thiệt hại cho ông Tiệm hơn 114 triệu đồng. Chuỗi ngày vi phạm pháp luật của Hùng và đồng bọn chỉ được chấm dứt khi rạng sáng 1/8/2005, Hùng sử dụng xe ôtô, chở đồng bọn đi trộm cắp tại TP Bắc Giang. Khi Tỵ trèo vào một ngôi nhà ở đường Xương Giang, phường Trần Phú thì bị chủ nhà phát hiện bắt giữ Tỵ. Sau đó, đồng bọn của Hùng bị bắt giữ; riêng Hùng đã bỏ trốn đến nay mới bắt được. Quá trình điều tra đối với đồng bọn của Hùng, đều khai đã cùng Hùng gây ra 15 vụ trộm cắp; đó là chưa kể đến 2 vụ trộm cắp không thành ở địa bàn TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và địa bàn TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình vào trung tuần tháng 7/2005. Trong vụ án này, Nguyễn Văn Tỵ cũng tham gia vào việc "Hủy hoại tài sản" nhưng cơ quan tiến hành tố tụng quyết định chờ bắt được Hùng sẽ xử lý cùng với đối tượng này. Như vậy, có thể Nguyễn Mạnh Hùng sẽ phải đối mặt với 2 tội danh: "Trộm cắp tài sản" và "Hủy hoại tài sản".

Theo Đào Minh Khoa (CAND)