Tầm nã nhiều tên đồng bọn

Đầu tháng 5-2012, biết hai anh Nguyễn Thành Phúc - Trần Nhật Khang là nhân viên đại lý vé số Mỹ Hạnh hàng ngày thường chở nhau bằng xe máy đi giao vé số và thu tiền các đầu mối trên địa bàn quận 12, huyện Hóc Môn (TPHCM) và huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương), Tuấn “trắng” liền rủ Trần Viết Hùng tức Hùng bắc, Trần Văn Long, Võ Hữu Quyền tìm tay điều khiển xe máy giỏi để tổ chức cướp tài sản.

Thảo “ma”, Nguyễn Văn Sang

Sáng 3-5, Quyền dẫn Long, Hùng bắc đến quán cà phê trên đường 50 thuộc P. Bình Trị Đông, quận Bình Tân móc nối với nhóm Trần Văn Hiệp (SN 1979, quê Đắk Nông, đang bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích), Thôi Việt Hưng (SN 1969, ngụ Q11), Trần Văn Hải (SN 1965, thường trú Q5), Trần Kim Hùng (SN 1985, ngụ Q8) và Thảo “ma”. Thấy “kèo thơm”, Hiệp cùng Hùng bắc tức tốc chạy qua Ngã Tư Ga (Q12) gặp Tuấn trắng tìm hiểu cụ thể quy luật đi lại của “con mồi” và thỏa thuận phần chia chác.

Tuấn trắng cho biết sau khi gom tiền các đại lý ở Thuận An và Hóc Môn, hai anh Khang - Phúc sẽ tới điểm thu sau cùng trên đường Hà Huy Giáp (P. Thạnh Lộc, Q12) rồi chạy về nhà chủ qua hướng Ngã Tư Ga. Về “chiến lợi phẩm”, đôi bên thống nhất số tiền cướp được sẽ chia đều cho các đối tượng tham gia. Trong lúc đi điều nghiên đường sá và chọn địa điểm gây án, ba tên phát hiện hai thanh niên điều khiển xe Dream có đặc điểm giống “mục tiêu” liền đuổi theo định giở trò nhưng không kịp, nên quyết định hành động vào hôm sau. Để không bị hụt, tối đó Trần Văn Hải kéo thêm Nguyễn Văn Sang vào cuộc. Không chỉ trực tiếp tham gia, Sang còn tăng cường thêm ba đàn em sử dụng xe “độ” tiếp sức.

Sáng 4-5, cả bọn tập trung tại nhà Hùng bắc ở phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân ăn nhậu chờ giờ khởi hành. Sang chuẩn bị sẵn roi điện và ống tuýp sắt làm hung khí gây án. Để không bại lộ, khi đi Hiệp ngụy trang bằng cách chở theo bạn gái tên Chi là tiếp viên quán cà phê, còn Thôi Việt Hưng đèo vợ là Hiệu Ngọc Huyền cùng con gái 19 tháng tuổi. Khoảng 13 giờ, nhận được điện thoại của Tuấn “trắng”, Hùng bắc giục đồng bọn xuất phát. Đến đầu đường Lê Văn Khương (Q12), cả bọn phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể của từng nhóm: Sang chỉ huy ba tên đàn em sát cánh cùng Trần Kim Hùng và một đệ tử của Hùng bắc đến trước quán cà phê trên đường TX25 thuộc P. Thạnh Xuân phục kích; khi nào nhận được tin Tuấn “trắng” báo thì chặn đường đạp xe cướp giỏ xách, nếu khổ chủ chống cự thì dùng hung khí tấn công. Tuấn “trắng” và số còn lại đến quán cà phê Trúc Quyên trên đường Hà Huy Giáp quan sát biến động của hai anh Khang – Phúc, sau đó bám theo làm nhiệm vụ cản địa cho nhóm Sang - Hùng.

Hơn 14 giờ, như thường lệ sau khi thu tiền của đại lý số 39 trên đường Hà Huy Giáp, hai anh Phúc - Khang để giỏ xách đựng tài sản ở ba ga xe Dream II BS: 53Y-1955 rồi chở nhau về nhà. Vừa qua khỏi quán Bảo Quyên một đoạn hai anh bị bọn Sang tấn công cướp túi xách đựng 6.000 tờ vé số và 143 triệu đồng. Mang tài sản cướp được về quán cà phê Út Quê ở Q. Bình Tân chia chác, Trần Viết Hùng, Trần Văn Long và Võ Hữu Quyền vẫn được chia mỗi tên 10 triệu đồng dù không trực tiếp tham gia.

Sau hơn hai ngày điều tra, sáng 7-5 Công an quận 12 bắt được Trần Văn Hiệp, Trần Văn Hải, Trần Kim Hùng, Thôi Việt Hưng, số còn lại bỏ trốn. Qua truy xét, ngày 26-10-2012, Trần Văn Long bị trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Q. Bình Tân, Trần Viết Hùng bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và giả mạo tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Để nghiêm trị những tên cướp nguy hiểm, ai phát hiện Nguyễn Văn Sang và Võ Văn Thảo cùng các đối tượng nêu trên ở đâu, hãy bắt giữ ngay giao cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc thông báo cho Đội 7 Phòng CSĐTTP về TTXH theo số điện thoại: 08.38656180. Ai chứa chấp bao che sẽ bị xử lý theo luật định. Để được nhận khoan hồng, các đối tượng cần sớm ra trình diện.

Theo Minh Dũng (CATP)