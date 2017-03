Thế chấp nhà của người khác chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, vào khoảng năm 2009, vợ chồng ông Trần Văn Lực (58 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (44 tuổi) làm mất CMND, hộ khẩu cùng giấy tờ căn nhà số 16, Đỗ Tấn Phong, phường 9, Phú Nhuận. Không rõ do lượm được hay lấy cắp mà Nguyễn Anh Kiệt (là một người thân của vợ chồng ông Lực) có trong tay số giấy tờ nói trên.

Bị can Nguyễn Anh Kiệt.

Để thực hiện ý đồ lừa đảo, Kiệt thuê Tô Thị Hà (41 tuổi; ngụ phường 10, quận Phú Nhuận) với giá 5 triệu đồng để đóng giả bà Nguyễn Thị Thanh Thủy còn y trong vai ông Trần Văn Lực. Sau đó, Kiệt làm giả CMND cho mình (lấy tên ông Lực) và Hà (lấy tên bà Thủy) rồi thông qua một người quen gặp chị Lê Thị Hòa (32 tuổi, ngụ phường Tân Định, quận 1) để hỏi vay 1 tỷ đồng, tài sản thế chấp là căn nhà nói trên. Thấy giấy tờ hợp lệ, chị Hòa đồng ý cho vay...

Ba tháng trôi qua, do con nợ cố tình lánh mặt và chẳng nói năng gì đến khoản vay nên chị Hòa làm đơn khởi kiện ra TAND quận Phú Nhuận để nhờ giải quyết. Khi Tòa án mời hai bên đến hòa giải, chị Hòa mới tá hỏa khi biết được sự tình. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, TAND quận Phú Nhuận đình chỉ vụ án, hướng dẫn chị Hòa gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT Công an quận 3 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Kiệt về các hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, tuy nhiên Nguyễn Anh Kiệt đã bỏ trốn từ đó cho đến nay. Thông qua Báo CAND, ai phát hiện Nguyễn Anh Kiệt ở đâu báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc thông báo cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận 3; địa chỉ số 1, Nguyễn Thượng Hiền, phường 4, quận 3; điện thoại: 08.38392764.



Theo P.T (CAND)