Thủ quỹ bị bắt sau 5 năm bỏ trốn truy nã

Theo đó, ngày 7/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã bắt giữ Trần Thị Kim Yến (31 tuổi), trú tại xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. Được biết, Yến bị truy nã toàn quốc sau 5 năm bỏ trốn về hành vi “chiếm đoạt tài sản”.



Tưởng thoát khỏi vòng vây của pháp luật nên Yến trở về quê ở Quảng Trị. Tuy nhiên, nắm được nguồn tin, công an Quảng Trị đã nhanh chóng bắt Yến khi… đang hồi hương.



Lật lại hồ sơ, thời gian năm 2004 – 2006, với vai trò là thủ quỹ kiêm nhân viên bán hàng Yến đã lợi dụng sự tín nhiệm của Cửa hàng xe máy Thảo Ái (thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh), trực thuộc Công ty TNHHTM Thảo Ái (trụ sở tại TP Đông Hà, Quảng Trị) để chiếm đoạt gần 140 triệu đồng.



Sau khi điều tra, Lực lượng Cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Linh ra quyết định “Khởi tố vụ án hình sự”, “Khởi tố bị can” vào ngày 16/6/2006 về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Yến đã bỏ trốn khi thấy có dấu hiệu bị lộ. Sau 5 năm chạy trốn, Yến về quê và bị bắt.



Công an huyện Vĩnh Linh đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra bị can đối với Trần Thị Kim Yến.





Theo Quang Tri – Bảo Khánh (VTC News)