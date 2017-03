Tiếp tục lừa đảo khi đang bị truy nã đặc biệt

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động đã có văn bản đề nghị Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ vụ án hình sự, truy tố đối tượng Nguyễn Văn Hào về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đơn vị đang thụ lý.

Trước đó, ngày 18/3/2011, Công an huyện Sơn Động nhận được thông báo của Phòng PC45 - Công an thành phố Hà Nội về việc bắt đối tượng Nguyễn Văn Hào theo quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động khi hắn đang thực hiện hành vi lừa đảo khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vụ việc được Công an huyện Sơn Động phát hiện từ đầu tháng 3/2011 từ đơn tố cáo của anh Vũ Trí Hài (SN 1971), trú tại Khu 4 - thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang. Qua điều tra, Công an huyện Sơn Động xác định từ tháng 9/2009, đối tượng Nguyễn Văn Hào đã giả danh là thạc sĩ, chuyên ngành tiếng Anh rồi cùng các đối tượng là Thân Văn Viện (SN 1963), trú tại thôn Kép 1 - xã Hồng Giang - Lục Ngạn - Bắc Giang và Nguyễn Ngọc Diệp (SN 1977), trú tại thị trấn Ngô Đồng - huyện Giao Thủy - Nam Định - là thạc sĩ, giảng viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội tạo dựng và thành lập Cơ sở đào tạo số 4, có trụ sở tại quận Thanh Xuân – TP Hà Nội với mục đích chiêu sinh rồi liên kết để mở các lớp liên thông lên Đại học, Cao đẳng.

Đối tượng chuyên lừa đảo Nguyễn Văn Hào.

Để tạo được lòng tin của người dân, Nguyễn Văn Hào đã tự bịa đặt và tạo dựng ra việc liên kết với một số trường như: Đại học Thương mại, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật, Trung cấp Y Bắc Giang… đồng thời làm thông báo tuyển sinh giả do Hào và Diệp ký. Cuối năm 2009, Thân Ngọc Viện mang thông báo tuyển sinh giả đến huyện Sơn Động gặp Vũ Trí Hài, là cán bộ Văn phòng Bảo Việt Bắc Giang tại Sơn Động và nhờ liên kết thông báo và bán hồ sơ tuyển sinh.

Ngay sau đó, Vũ Trí Hài cùng với Hà Thị Tân (SN 1970) và Nông Văn Mạnh (SN 1985), đều là cán bộ Văn phòng Bảo Việt Bắc Giang tại Sơn Động tổ chức bán và tiếp nhận hồ sơ, đồng thời thu tiền hồ sơ, đầu vào của các trường hợp có nhu cầu đi học các lớp theo thông báo tuyển sinh của Hào. Tính đến đầu năm 2010, Vũ Trí Hài cùng đồng nghiệp đã bán hồ sơ và thu tiền của 49 trường hợp có nhu cầu học lớp Đại học ngành Giáo dục tiểu học do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 mở tại hà Nội với tổng số tiền là gần 180 triệu đồng.

35 trường hợp theo học lớp Đại học Thương mại hệ tại chức, chuyên ngành Kế toán với số tiền là trên 110 triệu đồng; thu của các trường hợp có nhu cầu học lớp Trung cấp Y là 105 triệu đồng và 16 triệu đồng từ các đối tượng có nhu cầu học lớp Đại học Mầm non. Sau khi nhận được tiền, để tiếp tục tạo lòng tin đối với các “khổ chủ”, Hào đã thuê hai địa điểm tại Hà Nội và Sơn Động để tổ chức “nhập học” cho các học viên. Tuy nhiên, các lớp học này đã tự giải thể sau khoảng 2 tháng do không có giáo viên.

Sau khi thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, ngày 17/5/2010, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hào về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 14/7/2010, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Văn Hào.

Thiếu tá Vi Thanh Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - chức vụ và ma túy Công an huyện Sơn Động cho biết: Trong quá trình bỏ trốn sau khi bị lực lượng chức năng truy nã, Nguyễn Văn Hào tiếp tục giả danh Thiếu tá quân đội mang nhiều tên như: Trần Xuân Tùng, Trần Sơn Tùng, Trần Tuấn Nguyện… và giả danh là cán bộ nhiều học viện, nhà trường trong Quân đội, như: Trường Sĩ quan Lục quân 1; Trường Sĩ quan Lục quân 2; Học viện Chính trị; giảng viên quân sự tại Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội… rồi tiếp tục thông tin mình có khả năng xin việc vào một số cơ quan, đơn vị, nhà trường cả trong và ngoài quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng các cơ quan liên quan để nhanh chóng làm rõ xử lí đối tượng theo đúng pháp luật.

