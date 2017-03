Tóm gọn đôi nam nữ bị Công an Trung Quốc đặc biệt truy nã

Cùng lúc này, một mũi trinh sát khác ập vào bên trong bắt Siêu và Đan, khi đôi nam nữ không một mảnh vải che thân. Quá bất ngờ, hai đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã đặc biệt chẳng kịp trở tay…

Chiều 13/10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng Mạnh Siêu (30 tuổi, trú tại khu Quảng Dương, TP Lang Phường, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) cho Công an Châu Hồng Hà; huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Siêu là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an Trung Quốc về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đây là đối tượng hình sự rất nguy hiểm, trong quá trình bỏ trốn, tên này đã dùng súng bắn nhiều cán bộ Công an Trung Quốc bị thương. Kết quả trên là sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Công an hai nước trong việc giữ gìn ANTT ở những địa bàn có chung đường biên giới.

Công an Lào Cai trao trả hai đối tượng Siêu (ảnh trên) và Đan cho Công an Trung Quốc.

21h30' ngày 12/10, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội Truy nã tội phạm Phòng PC52 Công an TP Lào Cai, nhận được điện thoại của Công an Trung Quốc, đề nghị xác minh thông tin về đối tượng tên là Mạnh Siêu. Công an Trung Quốc nghi ngờ tên này đang lẩn trốn tại Việt Nam. Siêu đi cùng với một đối tượng nữ tên là Vương Đan (23 tuổi, trú tại khu Yên Lần, TP Lang Phường, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Phía Trung Quốc cho rằng cả hai vừa bị Công an Việt Nam hoặc lực lượng Biên phòng bắt giữ.

Tiếp nhận thông tin, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng đã báo cáo lãnh đạo Phòng PC52; kế hoạch rà soát sau đó cũng được Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai thông qua. Một mặt trao đổi thông tin với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, mặt khác các mũi trinh sát thuộc Phòng PC52 đã tiến hành rà soát trên toàn địa bàn. Cùng thời điểm này, một tổ gồm 3 cán bộ của Công an Hà Khẩu và Châu Hồng Hà đã có mặt tại đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, lúc đó khoảng 23h, thời điểm này biên giới giữa hai nước đều đã đóng cửa, theo quy định thì "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Phía Công an Trung Quốc sau đó đã chính thức đề nghị làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam phối hợp bắt giữ Siêu và Đan… Song vì nhiều yếu tố, kế hoạch sau đó được giao lại cho Phòng PC52 Công an tỉnh Lào Cai.

"Sự nôn nóng của Công an Hà Khẩu thôi thúc cán bộ Phòng PC52 Công an tỉnh Lào Cai càng quyết tâm vào cuộc", Trung tá Hùng cho biết. Một mặt sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm hai đối tượng nghi vấn, mặt khác cán bộ Phòng PC52 cũng tìm hiểu thông tin về Siêu và Đan.

Theo Công an Trung Quốc cung cấp thì Siêu là đối tượng to khỏe. Trước đây, tên này từng tham gia trong lực lượng vũ trang của Trung Quốc, rất giỏi võ nghệ và biết sử dụng súng. Sau khi gây ra vụ giết người, cướp vàng, tên này dùng súng chống trả quyết liệt và đã bắn trọng thương một số cán bộ Công an Trung Quốc. Đối tượng này cũng bị thương…

Sau khi, Siêu và Đan bỏ trốn, Công an Trung Quốc đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ lần theo đường bỏ chạy của hai đối tượng này nhưng đến biên giới giáp ranh giữa Trung Quốc và Việt Nam thì mất dấu.

Trong đêm khuya, các trinh sát Phòng PC52 Công an tỉnh Lào Cai không quản vất vả, những địa điểm các đối tượng phạm tội có thể lẩn trốn đều được "cày tung". Khoảng 24h ngày 12/10, có thông tin Siêu và Đan xuất hiện tại khách sạn quốc tế Duyên Hải. Đây là khu vực vừa là khách sạn sang trọng đồng thời cũng là một casino quốc tế…

Đầu tháng 10/2012, khách sạn quốc tế Duyên Hải xuất hiện một đôi nam nữ trẻ, vẻ bề ngoài và cách ứng xử tưởng như họ là một cặp tình nhân đi nghỉ tuần trăng mật. Song có điều khác là đôi nam nữ này rất ít khi ra ngoài, cả hai chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi lại vội vã lên phòng. Sự bất thường trên đã được bảo vệ khách sạn quốc tế Duyên Hải đặc biệt lưu tâm...

Vì thế, ngay khi Phòng PC52 tiến hành rà soát, các thông tin do lực lượng bảo vệ này cung cấp đã là nguồn tài liệu đặc biệt quan trọng giúp cán bộ Phòng PC52 Công an tỉnh Lào Cai phá án thành công.

Ngay khi xác định Siêu và Đan đang ở trong phòng, các cầu thang lên và xuống của khách sạn đã được phong tỏa. Mặt khác, Phòng PC52 cũng báo cáo kế hoạch đột nhập với lãnh đạo Công an tỉnh, yêu cầu đặt ra là phải nhanh, gọn đảm bảo an toàn cho toàn bộ lực lượng phá án, giữ bí mật thông tin.

Cộc, cộc! sau hai tiếng gõ cửa, cánh cửa buồng 508 hé mở, các đối tượng đang ngồi tán ngẫu ở phòng khách bên ngoài bị khống chế kịp thời. Cùng lúc này, một mũi trinh sát khác ập vào bên trong bắt Siêu và Đan, khi hai đối tượng không một mảnh vải che thân. Quá bất ngờ, hai đối tượng chẳng kịp trở tay, lúc đó là 0h sáng 13/10.

Khi các thủ tục bắt giữ, đưa đối tượng về Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai hoàn tất thì trời đã gần sáng. Sự mệt mỏi của một đêm trắng phá án chợt tan biến, trước thành công của vụ án

Theo Xuân Mai (CAND)