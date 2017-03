Trèo lên cây trốn cảnh sát

Đầu tháng 6, các trinh sát Cục cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ công an) phát hiện Bùi Đăng Mạnh (22 tuổi) và Nguyễn Tất Thắng (18 tuổi) trốn lệnh truy nã của Công an huyện Đô Lương, Nghệ An, về hành vi cướp tài sản đang thuê trọ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Bùi Đăng Mạnh và Nguyễn Tất Thắng. Ảnh: ANTĐ.

Mạnh và Thắng vừa xin làm thuê cho một cửa hàng rửa xe, lương 2 triệu đồng mỗi tháng.

Rạng sáng 6/6, các trinh sát tiếp cận phòng trọ của bộ đôi này. Thấy Thắng bị cảnh sát khống chế, Mạnh hoảng sợ leo lên cây ở gần đó ngồi im. Sau 10 phút ẩn nấp, Mạnh đã phải tụt xuống.

Nhà chức trách cho biết, trong quá trình trốn từ Nghệ An ra Hà Nội, Mạnh và Thắng từng thuê trọ ở gần khu công nghiệp Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) và đã gây thương tích cho một người dân.

Hiện, Cục cảnh sát truy nã đã giao hai người này cho Công an huyện Đô Lương.

Theo T.Thịnh (VNE)