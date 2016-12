Trốn lệnh truy nã 14 năm rồi làm đại biểu HĐND xã

Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Vi Văn Thẩu (38 tuổi, quê xã Châu Kim, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) sau 14 năm trốn lệnh truy nã tội mua bán trái phép chất ma túy.



"Trưởng bản Thắng" tên thật là Vi Văn Thẩu bị bắt sau 14 năm trốn lệnh truy nã. Ảnh: CTV

Theo hồ sơ, năm 2001, Thẩu cùng Vi Văn Quang (trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong) tham gia vào đường dây mua bán trái phép ma túy từ Lào về Nghệ An. Sau đó, công an phá án bắt được Quang cùng tang vật gần 1 kg thuốc phiện còn Thẩu nhanh chân chạy trốn thoát.



Ngày 9-1-2002, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Thẩu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bước đầu Thẩu khai, sau một thời gian ngắn lẩn trốn ở nước Lào, đầu năm 2002, Thẩu trở về đi đến bản Na Hang (xã Mai Sơn) khai tên là Vi Văn Thắng sinh sống làm ăn ở đây. Sau đó, Thẩu lấy con gái của phó bí thư Đảng ủy xã Mai Sơn và nhập khẩu vào xã Mai Sơn với tên Thắng.

Thời gian gần đây, Thẩu được bầu làm trưởng bản kiêm tổ trưởng vay vốn bản Na Hang. Vừa qua, Thẩu được bầu vào HĐND xã Mai Sơn.

Khi Thẩu bị bắt, vợ con, xóm làng mới biết tên thật “Trưởng bản Thắng” là Thẩu và trốn lệnh truy nã.

Chiều 30-12, PC52 Công an tỉnh Nghệ An đã di lý Thẩu về bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý.



Bảy kẻ trốn truy nã ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam bị bắt giữ và dẫn giải về Nghệ An quy án.

* Trước đó, tối 28-12, PC52 Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn giải bảy đối tượng cùng quê Nghệ An trốn lệnh truy nã ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quy án gồm:

Trần Đình Trung (51 tuổi, trú tại Xã Hưng Hòa, TP Vinh) bị truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, Phạm Anh Hiếu (35 tuổi, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) bị truy nã về tội đánh bạc, Trần Văn Minh (39 tuổi, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) và Đinh Tiến Mạnh (34 tuổi, trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành) cùng bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Văn Tiên (28 tuổi, trú xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn) bị truy nã về tội cướp tài sản, Nguyễn Văn Côi (38 tuổi, trú thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu) bị truy nã về tội cố ý gây thương tích và Đặng Thị Hòa (24 tuổi, trú xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Trong đó, Trung đã trốn truy nã tới 19 năm và Côi trốn truy nã 16 năm, số còn lại từ hai năm đến 10 năm.