Trốn truy nã 25 năm vẫn không thoát

Trung tá Nguyễn Công Chức - Phó Trưởng phòng PC52 cho biết, Lê Văn Tiến bị Công an tỉnh Hậu Giang cũ (nay là Công an các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và TP Cần Thơ) bắt về hành vi tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài. Sau khi bị TAND tỉnh Hậu Giang kết án, ngày 10/5/1986, tên Tiến đã trốn khỏi nơi giam giữ. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hậu Giang (cũ) ngay sau đó đã phát Lệnh truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Tiến.

Qua nhiều năm truy tìm không mang lại kết quả, nhiều người tưởng Lê Văn Tiến đã trốn ra nước ngoài, thậm chí cho rằng Tiến đã chết. Trung úy Đào Hoàng Trung - trinh sát được phân công nghiên cứu hồ sơ có liên quan đến đối tượng Lê Văn Tiến sau nhiều ngày tập trung, nghiên cứu hồ sơ nắm tình hình xác định được thông tin hết sức quý giá. Đó là vào cách nay 15 năm, có người phát hiện ở TP Rạch Giá.

Rời Vĩnh Thuận, cán bộ Phòng PC52 tiếp tục về phối hợp với Công an Rạch Giá tập trung rà soát đối tượng. Địa bàn mà anh tập trung nhất là phường An Bình. Những người có họ Lê và hành nghề xe ôm từ cách nay hơn chục năm được liệt kê, phân loại, đánh giá. Kết quả, Công an cơ sở đã cung cấp được trên 10 người, đáng lưu ý nhất là có 3 người tên là Lê Văn Điểu, Lê Thanh Phong và Lê Văn Diệu có đặc điểm nhân dạng tương đối giống Lê Văn Tiến.

Khi bị mời về Công an phường làm việc, Lê Thanh Phong khăng khăng cho rằng anh ta không phải tên Tiến. Tuy nhiên, với nhiều bằng chứng không thể chối cãi, Lê Văn Tiến đã thừa nhận sau khi trốn trại từ cách nay 25 năm, anh ta đã thay tên đổi họ nhiều lần. Và trước khi bị bắt, anh ta mang tên là Lê Thanh Phong có hộ khẩu, chứng minh nhân dân và hiện sống với vợ và 2 con tại phường An Bình, TP Rạch Giá.





Theo Thái Bình (CAND)