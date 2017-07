Trùm buôn lậu máy ảnh tại TP.HCM bị truy nã

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa ra Quyết định (số 98/ANĐT-P4) truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thanh Vũ về hành vi mua bán trái phép máy ảnh, ống kính máy ảnh từ Hồng Kông về Việt Nam tiêu thụ, vi phạm vào Điều 153 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.



Công an truy nã bị can Nguyễn Thanh Vũ về tội buôn lậu

Trước khi bỏ trốn, Vũ cư trú ở phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM, được xác định là bỏ trốn từ ngày 17-3 đến nay.



Trước đó, ngày 11-3, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP.HCM nắm thông tin ông Vũ có dấu hiệu vận chuyển hàng lậu từ Hồng Kông về Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất nên phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu kiểm tra.

Khi vào khu vực làm thủ tục hải quan, ông Vũ không khai báo hàng hóa nhưng qua kiểm tra 6 kiện hành lý của ông, cơ quan chức năng phát hiện 61 thân máy ảnh, 75 ống kính máy ảnh, 61 hộp giấy để đựng máy ảnh (tất cả mới 100%) không khai báo hải quan. Sau đó, ông Vũ bỏ trốn.

Hơn 10 năm trước, Vũ bị tòa án TP.HCM phạt 4 năm tù về tội buôn lậu. Ông bị truy tố vì nhập máy ảnh, máy quay phim kỹ thuật từ Hồng Kông về Việt Nam bán kiếm lời. Tại thời điểm bị bắt giữ, cơ quan chức năng xác định người này nhập lậu bảy kiện hàng bao gồm 158 máy ảnh, 17 máy quay phim…

Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an yêu cầu khi phát hiện hoặc bắt được người bị truy nã thì báo tin theo số điện thoại: 0692342431 hoặc 0906010786 hay cơ quan Công an nơi gần nhất.