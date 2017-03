Trùm giang hồ “xứ Thanh” ra đầu thú

Tháng 6/2008, Nguyễn Quang Vinh (tức Long Hợi, SN 1984, trú tại TP. Thanh Hoá) đã cùng Nguyễn Triều Phương (tức Phương "cu tí") - kẻ đã dùng vũ khí quân dụng dàn quân, đấu súng với nhóm của Lê Khắc Cường (tức Cường Chưởng) tại TP Thanh Hóa.



Nguyễn Quang Vinh



Theo Nam Ánh (VTC News)

Sau khi gây án, Vinh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tháng 1/2009, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hóa ra Lệnh truy nã đặc biệt đối tượng này.Trước đó, theo hồ sơ của cơ quan công an, do mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Trọng Tài (tức Tài "cao") trong việc bảo kê các sới bạc, Vinh tập hợp nhóm đàn em, trong đó có Nguyễn Anh, dùng hung khí như dao, kiếm, ống tuýp nước “dằn mặt” Tài “cao”. Vụ thanh toán làm đối thủ của Vinh bị trọng thương.Hiện, CQĐT đang hoàn tất hồ sơ để đưa Nguyễn Quang Vinh ra xử lý trước pháp luật.