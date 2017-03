Truy bắt “đại ca” đòi nợ thuê, liên quan vụ giết người

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 15-3, khi đang chơi tại tiệm Internet số 28 Lò Siêu thì Nguyễn Hoàng Hiệp và Lâm Nghĩa xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Chứng kiến sự việc, Tú là bạn của Hiệp bèn lấy dây xích lao vào đánh Nghĩa nhưng được mọi người can ngăn và Tú ra về. Tuy nhiên, ít phút sau một số đàn em của Tú trong đó có Lìu Chánh Sáng cầm hung khí chạy xe máy đến hẻm 103 Lò Siêu tìm Nghĩa. Tại đây đàn em của Tú đã giáp mặt với nhóm người nhà của Nghĩa, trong đó có Lâm Chí Quốc. Trong lúc hỗn chiến, Quốc đã dùng dao đâm chết Sáng.

Trần Thanh Tú. (Ảnh do công an cung cấp)

Sau đó công an đã lần lượt bắt các nghi can trên về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng, còn Trần Thanh Tú đã bỏ trốn. Qua điều tra, công an xác định Tú chuyên tổ chức đàn em đòi nợ thuê. Trước đó vào tháng 8-2012, Tú đưa đàn em đến nhà một con nợ ở phường 14, quận 11 đòi nợ thuê và đã bị công an phường đưa về trụ sở làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kêu gọi Tú ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, ai biết Tú ở đâu thì báo về Đội 9 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, số điện thoại 08.38387414.

H.TUYẾT