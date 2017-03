Truy bắt gã thợ hồ giết người cướp tài sản

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành lệnh bắt khẩn cấp Phạm Đức Trung (19 tuổi, quê Nghệ An), được xác định là nghi can giết chết anh Lê Thanh Hải.

Anh Hải bị Trung sát hại ngay chính ngôi nhà đang xây dở dang của anh tại ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM. Được biết ngày 20-3, anh Hải khởi công xây dựng nhà và đã thuê anh Trần Tất Dũng thầu thi công. Anh Dũng tuyển một số thợ hồ vào làm việc, trong số này có Trung và Trung được phân công ngủ lại công trình để giữ vật tư. Nghi can Phạm Đức Trung. Đêm 14-4, anh Hải ghé vào nhà đang xây để ngủ. Đến sáng hôm sau, nhóm thợ hồ đến làm việc phát hiện anh Hải đã chết với nhiều vết thương ở vùng đầu, còn Trung đã biến mất. Cơ quan điều tra xác định Trung giết anh Hải để cướp tài sản gồm một xe hiệu Wave RS, laptop hiệu Dell, một dây chuyền vàng 24K khoảng 5 triệu đồng và hai ĐTDĐ. Cơ quan công an kêu gọi Trung ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, hoặc ai biết Trung ở đâu thì báo về Đội 9, PC45 Công an TP.HCM, số điện thoại 08.38387414. T.KHUÊ