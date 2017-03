Truy nã 2 cựu cán bộ ngân hàng

Ngày 16/7, Công an Hà Nội hoàn tất điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến 3 cựu cán bộ chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng. Cảnh sát cũng bắt Lê Thị Ngọc Anh (cựu cán bộ ngân hàng), đồng thời truy nã 2 đồng phạm, đồng nghiệp của cô ta là Phạm Thu Hương và Nguyễn Thị Tuyết.



Theo cơ quan điều tra, trước đó, chị Nguyễn Thị Bích (quận Thanh Xuân) đã tố cáo bị Ngọc Anh chiếm đoạt tiền. Theo lời nạn nhân, thông qua mối quen biết, chị đã làm quen và có mối quan hệ thân thiết với Ngọc Anh.







Ngọc Anh (ngoài cùng bên trái) cùng 2 đồng phạm Tuyết và Hương .Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp.

Theo N.Anh (VNE)



Ngọc Anh đặt vấn đề vay chị Bích hơn 2 tỷ đồng để mua nhà. Tin tưởng bạn, chị Bích chuyển số tiền trên cho nữ cán bộ ngân hàng xinh đẹp. Tuy nhiên, khi thời hạn trả tiền đã đến, chị Bích đòi thì Ngọc Anh tìm cách khất lần.Chị Bích đến nhà Ngọc Anh thì hàng xóm cho biết, vị cán bộ ngân hàng này đã bán nhà và chuyển đi nơi khác. Tìm đến cơ quan của Ngọc Anh, chị Bích càng “điếng” người hơn khi biết nữ cán bộ ngân hàng đang nghỉ việc.Qua điều tra, cảnh sát xác định Ngọc Anh đã vay hơn 2 tỷ đồng của chị Bích sử dụng vào dịch vụ đáo hạn cho khách vay tiền ngân hàng với lãi suất 2-6% mỗi tháng. Khi hành vi này bị cơ quan chủ quản phát hiện, Ngọc Anh đã tự ý nghỉ việc và tìm cách bỏ trốn.Ngày 25/3, Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thị Ngọc Anh về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khoảng cuối tháng 6, Ngọc Anh bị lực lượng công an truy bắt.Ngoài ra, quan công an còn phát hiện 2 đồng phạm - đồng nghiệp của Ngọc Anh là Phạm Thu Hương và Nguyễn Thị Tuyết. Cảnh sát xác định Hương đã vay của 3 cá nhân số tiền gần 6 tỷ đồng. Còn Tuyết đã vay, chiếm đoạt của một cá nhân hơn 550 triệu đồng.Khi sự việc vỡ lở, Hương và Tuyết đã bỏ trốn. Cảnh sát cũng đang truy bắt 2 người này.