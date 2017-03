Truy nã 3 đối tượng nổ súng vào xe Cảnh sát ở ngã 5 Hàng Đào

Ngày 27/5, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã ra quyết định truy nã 3 bị can đối với Trần Thế Dũng (tức Dũng "lùn"), đăng ký NKTT ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng; Phạm Anh Tuấn, đăng ký NKTT ở phố Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm và Trịnh Minh Quý, đăng ký NKTT ở Láng Hạ, quận Đống Đa về hành vi giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép; hiện các đối tượng đã bỏ trốn...

Vụ án xảy ra đêm 8 rạng 9/5, do mâu thuẫn nợ nần, nhóm Dũng "lùn" và nhóm Lê Quang Minh (tức Minh "con") ở phố Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, gặp nhau tại một quán nước ở Phố Huế... Tiếp đó nhóm Dũng "lùn và nhóm Minh con đi lên phố Cầu Gỗ khu vực ngã 5 Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm (gần đài phun nước).



Các đối tượng Quý, Dũng và Tuấn.

Tại đây Dũng "lùn" và đồng bọn dùng súng bắn nhóm Minh "con" nhưng không trúng ai. Nghe tiếng súng nổ, tổ công tác Đội Cảnh sát trật tự Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ gần đó nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Số đối tượng này liều lĩnh bắn súng vào xe Cảnh sát, rồi bỏ chạy...

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã xác định những đối tượng nêu trên, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thế Dũng, Phạm Anh Tuấn và Trịnh Minh Quý về hành vi nêu trên nhưng 3 đối tượng bỏ trốn. Phòng CSHS Công an TP Hà Nội yêu cầu các đối tượng này ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ai biết thông tin về 3 đối tượng này thì báo cho Công an nơi gần nhất, hoặc Đội điều tra trọng án Phòng CSHS (số 7 Thiền Quang, Hà Nội - ĐT: 04.39396451).



Theo Đào Minh Khoa (CAND)