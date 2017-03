Truy nã băng giang hồ Hải Phòng đòi nợ thuê tại TP HCM

Riêng 6 đối tượng còn lại đã bỏ trốn từ đó cho đến nay.

Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Minh (27 tuổi, quê Hải Dương), Bùi Thế Huy (31 tuổi, quê Hải Phòng), Bùi Văn Giang (27 tuổi, ngụ Hải Phòng), Trần Thị Mỹ Hiến (57 tuổi, quê quán Bà Rịa - Vũng Tàu), Trần Thị Mỹ Nghĩa (47 tuổi, em ruột của Hiến), Đỗ Trần Uyên Hạ (29 tuổi, con ruột của Nghĩa; ngụ quận Tân Phú) về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt đối tượng trong băng nhóm này gồm Nguyễn Trung Thủy (tức Thủy "giống", 46 tuổi), Lê Hồng Quân (31 tuổi), Phạm Tuấn Thành (21 tuổi) - cùng quê quán Hải Phòng, Trần Công Bình (45 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; cậu của Hạ).



Các đối tượng bị truy nã.

Theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan Công an, trong tháng 7 và 8/2010, chị N. (28 tuổi, quê Nha Trang, Khánh Hòa) đã sử dụng 3 giấy chủ quyền nhà (trong đó có 2 giấy giả và 1 giấy chủ quyền thật của căn hộ thuộc cao ốc Phú Nhuận PN-Techcons của anh L.) để vay Đỗ Trần Uyên Hạ 10 tỉ đồng với lãi suất 0,7%/ngày. Ngoài ra, N. còn vay tín chấp của Hạ với số tiền gần 2 tỉ đồng, 11.000USD và 10 lượng vàng SJC. Tuy nhiên, sau khi vay tiền xong, N. chỉ trả được ít ngày lãi thì bỏ trốn.

Hạ đi xác minh nguồn gốc của 3 căn nhà và phát hiện 2 sổ giả, còn anh L. thì cho hay có cho N. mượn giấy chủ quyền chứ không liên quan gì đến chuyện nợ nần. Thế nhưng Hạ yêu cầu anh L. phải trả nợ thay cho chị N.. Anh L. không đồng ý thì Hạ dọa sẽ cho giang hồ từ Hải Phòng vào "xử đẹp".

Đúng như lời dọa của Hạ, khoảng 15h ngày 10/12/2010, bọn đòi nợ thuê gần chục tên đã bắt cóc anh L. đưa lên xe 7 chỗ ngồi, đánh đập và ép anh L. phải trả nợ thay, nếu không chúng sẽ giết chết hết cả nhà. Liền sau đó, bọn chúng áp tải anh L. đến một ngân hàng ở quận 1 rút 3,5 tỉ đồng giao cho bọn chúng.

Sau đó, tiếp tục ép anh L. viết giấy nợ 3,5 tỉ đồng và giấy bán căn nhà trên đường số 12 (quận 2, TP Hồ Chí Minh) cho Hạ với giá 8,5 tỉ đồng. Đâu đó xong xuôi, tối cùng ngày, bọn chúng đưa anh L. đến khách sạn Việt Tuấn 2 ở quận 12 tiếp tục nhốt.

Trưa hôm sau, lợi dụng sơ hở của bọn chúng, anh L. điện thoại cho người quen trình báo Công an và lực lượng Công an đã giải cứu an toàn cho anh L., đồng thời bắt giữ 4 đối tượng như đã nêu trên. Riêng 6 đối tượng còn lại đã bỏ trốn từ đó cho đến nay. Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.



Theo M.T.P (CAND)