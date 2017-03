Truy nã Bùi Nhứt Trí hiếp dâm trẻ em

Công an huyện Châu Thành, Công an tỉnh Bến Tre ra quyết định truy nã quốc tế Bùi Nhứt Trí (ảnh, SN 1970, ngụ tại ấp 4, xã Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre) can tội Hiếp dâm trẻ em.