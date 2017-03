Truy nã cặp vợ chồng doanh nghiệp lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ngày 17/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV (PC46), Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Trương Thị Đào (41 tuổi, chủ doanh nghiệp tư nhân thương mại Chung Đào, địa chỉ tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) và chồng là Trần Kim Chung (47 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 3/1, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk, 23 Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột) ký kết 3 hợp đồng kinh tế mua 300.000kg cà phê nhân của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Chung Đào với giá 38.700 đồng/kg. Sau khi ký kết hợp đồng, Công ty 2-9 đã chuyển toàn bộ số tiền thanh toán là 11.610.000.000 đồng cho DNTN Chung Đào theo thỏa thuận, nhưng DNTN Chung Đào chỉ mới chuyển cho Công ty 2-9 gần 132.463kg cà phê nhân. Số hàng còn lại trị giá hơn 6 tỷ đồng đã không chuyển theo cam kết nhưng vợ chồng DNTN Chung Đào đã rút toàn bộ số tiền do Công ty 2-9 chuyển rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Qua quá trình điều tra, Phòng PC46 còn phát hiện vợ chồng DNTN Chung Đào còn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Vậy những ai là người bị hại liên hệ với Phòng CSĐT tội phạm TTQLKT & CV, Công an tỉnh Đắk Lắk để được hỗ trợ.



Theo Văn Thành (CAND)