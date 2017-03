Truy nã chủ nhân 13 bánh heroin

Ngày 8-8-2009, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý CATP Hà Nội nhận được tin báo của Công an thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ về việc: anh Nguyễn Văn Linh, SN 1972 (tên đã được thay đổi), trú tại huyện Chương Mỹ, phát hiện một thanh niên vào quán nước nhà anh nghỉ chân, khi đi để “quên” một chiếc áo mưa bọc 13 bánh heroin. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu giữ tang vật, ghi lời khai nhân chứng. Tại thời điểm trên, các trinh sát phát hiện một đối tượng nam lảng vảng quanh khu vực có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu về trụ sở cơ quan công an làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Mai Ngọc Tú. Tú nhận là người đến “giao dịch”, nhận 13 bánh heroin của đối tượng vừa để “quên” tại quán nước nhà anh Linh.

Tập trung khai thác Mai Ngọc Tú, nghiên cứu các tài liệu liên quan, đến nay, Đội 2 - Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý CATP Hà Nội đã bước đầu chứng minh, làm rõ, bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán trái phép 13 bánh heroin trên gồm: Trần Văn Chức (SN 1979); Nguyễn Văn Thắng (SN 1974), cùng trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Tráng A Lông (SN 1975), trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Trong đường dây ma tuý trên, Chức được xác định là đối tượng môi giới, mua bán ma tuý kiếm lời; Thắng là đối tượng “đầu trên”, mua ma tuý của Chức để bán cho các đối tượng ở khu vực biên giới; Tráng A Lông là đối tượng cấp heroin cho đường dây mua bán “cái chết trắng”, đối tượng trực tiếp vận chuyển ma tuý giao cho Mai Ngọc Tú. Lông hiện bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội ra quyết định truy nã toàn quốc. Ai biết Tráng A Lông ở đâu, xin báo cho Đội 2 - Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý CATP Hà Nội, địa chỉ số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (điện thoại: 04.39396395); hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời bắt giữ đối tượng.

Theo Quang Tấn (ANTĐ)