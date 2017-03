Truy nã đặc biệt Chủ tịch HĐQT Muaban24

Sau hơn 30 bài báo trên Dân trí lật tẩy nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng của Muaban24 trong cả nước, đến nay đường dây này đã từng bước được phanh phui với sự vào cuộc rốt ráo của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành. Theo cơ quan điều tra, mạng lưới Muaban24 hiện có hơn 50 chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành cả nước. Trong vòng 1 năm, Muaban24 đã phát triển tới 120.000 gian hàng, với số tiền nộp vào hệ thống này lên tới hơn 600 tỷ đồng. Đây là vụ việc có nhiều tính chất mới, phức tạp liên quan đến công nghệ cao, gây thiệt hại kinh tế lớn, được dư luận đặc biệt quan tâm. Để góp phần làm rõ hành vi của mạng lưới này trước pháp luật, các bị hại có thể đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự Xã hội - Công an Hà Nội, số 7, phố Thiền Quang để trình báo.