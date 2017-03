Truy nã Đỗ Văn Khanh về tội giết người

Khanh là đối tượng sau khi được Lê Quang Phục nhờ tìm người chém ông Phạm Văn Đường đã móc nối với Phạm Văn Côi (SN 1971) trú ở phường Vạn Phúc, quận Ba Đình thuê các đối tượng Phạm Hùng Lâm (SN 1968), Lê Thọ Nam (SN 1970), Trần Minh Hiếu (SN 1973), Nguyễn Đức Trí (SN 1986) đều ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai chém ông Đường với giá là 30 triệu đồng, nhưng ông Đường đã tử vong do bị chém đứt động mạch cổ. Các đối tượng gây án là Hiển, Phục, Côi, Lâm, Nam, Trí, Hiếu đã bị bắt giữ. Đỗ Văn Khanh bỏ trốn ngay sau khi xảy ra án mạng.

Cơ quan CSĐT - CAH Thanh Trì đề nghị nhân dân phát hiện đối tượng Đỗ Văn Khanh đang ẩn náu tại đâu, xin báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc điện báo về số ĐTDĐ: 0913559478 để cơ quan Công an kịp thời bắt giữ. Cơ quan Công an cũng kêu gọi Đỗ Văn Khanh đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Theo Trung Hiếu (ANTĐ)