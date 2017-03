Truy nã đối tượng chiếm đoạt 200 tấn thép

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Thức (29 tuổi), thường trú khu phố 1, xã An Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Thức.



Đầu tháng 12/2010, Công ty TNHH Trung tâm gia công Posco Việt Nam (Công ty Posco), đặt tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 (huyện Nhơn Trạch) có chủ trương bán lô hàng 200 tấn thép cuộn mới nhập và Phòng Kinh doanh có nhiệm vụ tìm khách hàng mua. Chỉ một ngày sau, Lê Văn Thức - nhân viên phòng kinh doanh báo với ông Ha Jung Yun - Giám đốc kinh doanh Công ty Posco đã tìm được Công ty TNHH Tuấn Hưng có nhu cầu mua lô hàng trên với giá 770 USD/tấn.

Kiểm tra bản hợp đồng bán thép cho Công ty Tuấn Hưng do Lê Văn Thức trình, ông Ha Jung Yun thấy đúng số lượng, đúng giá bán nên xác nhận ngay trên hệ thống mạng nội bộ cho phép xuất hàng. Khi ký lệnh xuất hàng chính thức, ông Ha Jung Yun còn cẩn thận kiểm tra lại hồ sơ thì phát hiện bên mua chưa có ủy nhiệm chi tiền nên bảo Thức thông báo cho Công ty Tuấn Hưng phải trả tiền trước khi nhận hàng và Thức sốt sắng chạy đi giải quyết ngay.

Tuy nhiên, suốt 3 ngày sau không thấy Thức đến làm việc, biết việc chẳng lành xảy ra, ông Ha Jung Yun cho kiểm tra tài khoản thì thấy Công ty Tuấn Hưng không chuyển đến số tiền mua thép hơn 3,3 tỷ đồng như hợp đồng. Công ty Posco tức tốc cho kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ mua bán thép thì phát hiện hợp đồng và giấy ủy nhiệm chi đều là giả.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Thức nhưng Thức đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lê Văn Thức về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, ai biết Lê Văn Thức đang ở đâu báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc gọi điện thoại đến số: 0613899551.



Theo Minh Thu (CAND)