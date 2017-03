Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Quốc Cường (tên thường gọi là Dũng, SN 1990, ngụ ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “trốn khỏi nơi giam”.

Nguyễn Quốc Cường đang chấp hành hình phạt 10 năm tù giam về tội “mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy” tại Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long, thụ án được hai năm thì bỏ trốn. Ai biết Nguyễn Quốc Cường (ảnh) ở đâu yêu cầu báo ngay cho Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 0703.822203 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Theo B.DŨNG (CATP)