Truy nã đối tượng Nguyễn Văn Minh

Cơ quan công an yêu cầu đối tượng Nguyễn Văn Minh hiện đang lẩn trốn ở đâu đến ngay Công an huyện Từ Liêm trình diện để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Liên hệ trực tiếp với điều tra viên Lã Anh Tuấn - Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an huyện Từ Liêm, điện thoại: 0903219158.

Theo ANTĐ