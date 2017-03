Truy nã giám đốc lừa đảo chiếm 4,5 tỷ đồng

Thành có đặc điểm: cao khoảng 1m60, da trắng, có sẹo cách 3,5cm sau mép trái.



Tháng 8-2008, Thành ký hợp đồng hợp tác đầu tư tài chính số 336688/APH-STAR/08 với bà Đoàn Thị Kim Xuyến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư An Phú Hưng (gọi tắt là Cty An Phú Hưng), trụ sở tại Hạnh Thông Tây, P11Q.Gò Vấp. Nội dung hợp đồng: Công ty Star Hồng Kông Group cho Cty An Phú Hưng vay 180 triệu USD để đầu tư các dự án với điều kiện Cty An Phú Hưng (đại diện là bà Xuyến) phải chuyển cho Cty Star Hồng Kông Group (đại diện là Nguyễn Trung Thành) 400 ngàn USD chi phí vay vốn. Thành đã nhận 4,425 tỷ đồng từ ông Huỳnh Quốc Khánh, chồng bà Xuyến, nhưng không chuyển tiền cho Công ty An Phú Hưng như đã thỏa thuận và đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Ngày 9-8-2012, Thành nhập cảnh, Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã yêu cầu đến cơ quan điều tra làm việc. Ngày 10-10-2012, Thành đến cơ quan điều tra khai báo và cam kết tạm trú tại số 270/2/9 Phan Đình Phùng, P1Q.Phú Nhuận, TPHCM. Tuy nhiên, Thành đã không thực hiện cam kết, đi khỏi nơi tạm trú nêu trên từ ngày 20-10-2012 không báo cho cơ quan điều tra biết.





Ai bắt được hoặc biết thông tin người bị truy nã nêu trên, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Đội 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ); địa chỉ: 324 Hòa Hưng, P13Q10, TPHCM; ĐT: 08.38623638.

Theo Ngọc Anh (CATP)