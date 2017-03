Truy nã giám đốc lừa đảo hơn 166,7 tỉ đồng

Mai Ngọc Thăng là Giám đốc Công ty TNHH Lợi Nguyên, trụ sở tại ấp Tân Sơn, xã Châu Pha (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Công ty này có chức năng hoạt động chính là khai thác, nghiền sàng đá xây dựng. Ngoài ra, tại TP HCM và tỉnh Đồng Nai, Thăng còn thành lập các công ty khác như Công ty TNHH Ngọc Hà Thành, Công ty TNHH Việt Long, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Mai, Công TNHH Mai Nam, Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Ngọc Thành, Chi nhánh Công ty phát triển công nghệ sinh học TP HCM.

Lợi dụng tư cách pháp nhân của những công ty mà mình lập ra, Thăng lập nhiều bộ hồ sơ khống chứng minh về việc mua bán tài sản (máy nghiền đá), hợp đồng ủy thác nhập khẩu thiết bị, hợp đồng mua bán máy nghiền đá và xuất hóa đơn giá trị gia tăng giữa các công ty kể trên cho nhau nhằm xin thuê tài chính hoặc thế chấp vay vốn của nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng khác. Theo cơ quan điều tra, với 18 bộ hồ sơ khống bán 18 máy nghiền đá, Thăng đã đem cầm cố để vay 7 ngân hàng và tổ chức tín dụng khác với số tiền tổng cộng 166.716.674.963 đồng.

Hiện Thăng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ tháng 8-2013 nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc. Ai phát hiện hoặc có thông tin về Mai Ngọc Thăng báo gấp cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (điện thoại 064.3852340 hoặc 0908.996.479 gặp điều tra viên Nguyễn Hồng Dương) để giúp cơ quan công an nhanh chóng kết thúc điều tra vụ án.