Truy nã hung thủ giết người trong quán bi-a

Lúc 16 giờ ngày 14-9, tại quán bi-a của anh Nguyễn Ngọc Tường (ở thôn Sơn Lộc, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) có hai nhóm thanh niên vừa chơi bi-a và tổ chức ăn nhậu. Nhóm một gồm Hồ Trung Nghĩa, Hồ Trung Hiệp, Hồ Trung Kết, Nguyễn Thành Thân, Lê Minh Vy, Đỗ Văn Tài (cùng trú tại thôn Sơn Lộc, xã Ninh An) và Nguyễn Thành Hải. Nhóm thứ hai gồm: Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Minh Đặng (cùng trú xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa), Nguyễn Ngọc Cường, Nguyễn Tấn Duy, Bùi Trung (đều trú ở thôn Sơn Lộc, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) và chủ quán bi-a Nguyễn Ngọc Tường.

Trong lúc nhậu, Vy, Hải và Tài thấy có người quen trong nhóm của Vinh nên đến để uống bia và chào hỏi. Trong lúc uống bia và nói chuyện, Hải và Vinh nảy sinh mâu thuẫn. Đang kình cãi, bất ngờ Hải rút dao đâm, Vinh bỏ chạy. Hải đuổi theo đâm một nhát trúng vào ngực trái, khiến Vinh tử vong sau đó. Thấy vậy, Cường cầm một chiếc ghế nhựa chạy vào đánh, bị Hải đâm liên tiếp.

Cường được người dân đưa đi cấp cứu và được các bác sĩ phẫu thuật để lấy lưỡi dao bị gãy ra khỏi người. Sau khi gây án, Hải nhanh chóng tẩu thoát.

