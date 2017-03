Truy nã kẻ cầm đầu vụ điên cuồng đánh, chém công an

Sau ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, trung úy Trần Song Phi, trinh sát hình sự Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Phù Ninh đã qua giai đoạn nguy kịch. Tuy nhiên, vết thương ở vùng đầu vẫn khiến Phi thường xuyên đau nhức…



Khi chúng tôi đến, trung úy Phi nằm thiếp trên giường bệnh, đầu cuốn đầy băng, thân hình xanh xao do bị mất quá nhiều máu. Thấy chúng tôi, Phi cố gượng dậy, hỏi một đồng nghiệp: Đã bắt được đối tượng Thêm chưa anh?. Trên giường bệnh, ngày ngày Phi và đồng đội của vẫn đau đáu dõi theo vụ án còn dang dở, kẻ thủ ác vẫn chưa phải đền tội. Phi vừa được tháo ống xông họng nên việc giao tiếp, phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân trong gia đình. Trong suốt những ngày này, gia đình và đồng đội của Phi vẫn luôn có mặt, giúp Phi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Để sức khỏe có thể bình phục trở lại, Phi sẽ chờ đến 3 tháng nữa, mới có thể tiến hành ca phẫu thuật rất quan trọng, ghép một phần vỏ não đã bị vỡ, bằng nhựa composit…



Đối tượng Nguyễn Hồng Thêm

Tốt nghiệp trung học cảnh sát, tháng 9-2006, trung úy Phi về nhận công tác tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Phù Ninh. Chỉ thời gian ngắn nhận nhiệm vụ, Phi đã thể hiện được năng lực và tố chất của một trinh sát hình sự, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, được lãnh đạo tin tưởng. Phi đã cùng đồng đội tham gia xác lập nhiều vụ án, góp phần giữ bình yên trên địa bàn.



Tụ điểm đánh bạc do Nguyễn Hồng Thêm điều hành hoạt động từ nhiều tháng nay trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Trước đó, Công an huyện Phù Ninh đã nhiều lần tổ chức lực lượng theo dõi, nhằm triệt phá tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội trên, nhưng chưa thu được kết quả. Thêm tổ chức đánh bạc rất tinh quái. Hắn dùng mọi thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an như cho người canh gác, thậm chí sử dụng người thân trong gia đình làm chân rết.



Đầu tháng 8-2011, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Phù Ninh quyết tâm triệt phá ung nhọt này. Theo đó, trung úy Phi cùng đồng đội không quản ngày đêm, bám sát địa bàn, nắm bắt hoạt động của sới bạc; kế hoạch phá án liên tục được báo cáo lãnh đạo công an huyện Phù Ninh.



19 giờ 45 ngày 6-8, nhận thông tin các đối tượng đang sát phạt nhau tại nhà Thêm, đồng chí Hoàng Văn Đồng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Phù Ninh cùng 11 cán bộ trong đơn vị, trong đó có trung úy Trần Song Phi; thượng úy Bùi Đăng Lưu; thượng sỹ Hà Mạnh Hùng; Bùi Văn Thiện và Lưu Hồng Giang, triển khai lực lượng. Theo phương án đã được dày công tính toán, lực lượng công an sẽ chia làm hai mũi, một mũi do đồng chí Lưu chỉ đạo, gồm 5 cán bộ tiếp cận từ cửa trước; mũi còn lại của đồng chí Phi gồm 6 người sẽ vào từ phía cửa sau.



Theo đúng kế hoạch đặt ra thì tổ công tác của thượng úy Lưu, sẽ đột nhập đầu tiên nhưng do các đối tượng tổ chức đánh bạc, cho người canh gác rất chặt chẽ nên đã không thực hiện được theo đúng phương án đề ra. Cùng thời điểm này, tổ công tác của trung úy Phi; Hùng và 4 trinh sát đã qua được sân ngang nhà Thêm, tiếp cận vào căn phòng nghi vấn các đối tượng đang tổ chức đánh bạc. Lúc này, các con bạc đang say sưa sát phạt nhau, cửa phòng bên trong vẫn khóa trái. Đồng chí Phi và đồng đội đã đạp cửa xông vào, khống chế 6 đối tượng (trong đó có 4 đối tượng đang trực tiếp đánh bạc; 2 đối tượng còn lại đang ngồi xem). Sau khi khống chế các con bạc và đối tượng ngồi chơi trong phòng, trung úy Phi và Lưu mở cửa ra ngoài thì bố con Thêm và Khóa cầm một dao quắm từ ngoài sân lao đến.



Trước thái độ hung hăng của hai đối tượng, trung úy Phi hô to: Mọi người bình tĩnh. Đồng chí Lưu giơ thẻ rồi nói: Cảnh sát hình sự đây, bỏ vũ khí xuống. Nhưng Thêm điên cuồng xông vào chém trung úy Phi vào đầu… Mặc dù bị mất nhiều máu nhưng trung úy Phi vẫn cùng đồng đội gồm: Lưu, Hùng, Giang và Phi vẫn khống chế Thêm và vứt được con dao ra phía xa. Trong lúc này, con trai của Thêm là Nguyễn Văn Khóa (SN 1984) lao vào chém đồng chí Hùng, hòng giải cứu cho bố. Tình huống bất ngờ xảy ra, các trinh sát giải cứu cho đồng chí Hùng, thì tên Thêm lợi dụng lúc này đã vùng dậy, dùng dao chém liên tiếp vào người đồng chí Lưu và Giang, làm các đồng chí này cũng bị thương tích vào người và mặt.



Các đối tượng còn hô hoán khoảng 20 người trong đó có con trai của Thêm là Nguyễn Quốc Hùng (SN 1982) và Nguyễn Lan Anh, mang theo rất nhiều gậy gộc, xà beng và dao hòng giải cứu cho đồng bọn. Một số đối tượng khác bị kích động đã chặn ở ngoài cổng, khống chế lực lượng làm nhiệm vụ… Trong tình huống đó, Công an huyện Phù Ninh buộc phải quay lại căn phòng bắt quả tang các đối tượng, hòng tránh để bọn chúng giải cứu con bạc và phi tang vật chứng. Lời dụng lúc này, hai bố con Thêm và Khóa đã bỏ trốn.



Những ngày này, khi năm cán bộ Công an huyện Phù Ninh đang điều trị vết thương tại bệnh viện và Trạm xá Công an tỉnh Phú Thọ thì các đồng đội của anh đang ngày đêm lăn lộn ở các địa bàn, tổ chức lực lượng bắt giữ Thêm. Mỗi cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Phú Thọ, được giao nhiệm vụ truy bắt Thêm, tự hứa với mình, phải sớm bắt giữ kẻ côn đồ để xử lý trước pháp luật. Trong cuộc chiến đấu tranh với tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự, máu của những chiến sỹ công an vẫn đổ. Trong trận chiến ấy, họ cần lắm sự ủng hộ, đồng lòng của người dân để cái ác được đẩy lùi.

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Hà Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thăm, hỏi và giúp đỡ các cán bộ Công an huyện bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng PC 45 củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án đánh bạc và chống người thi hành công vụ. Ngày 10-8, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Thêm về hành vi chống người thi hành công vụ. Ngày 12-8, đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Thêm. Tiếp đó, vào ngày 11-8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt tạm giam Nguyễn Lan Anh và Nguyễn Quốc Hùng về hành vi chống người thi hành công vụ. Và đến chiều 13-8, Nguyễn Văn Khóa đã bị bắt giữ.

Theo Công an TPHCM