Truy nã kẻ chuyên “đáo nợ ngân hàng”, lừa bạc tỷ

Thế nhưng đến hẹn thanh toán, bà Hà đến lấy tiền thì Tuyền khất nợ và bỏ đi đâu không rõ.

Tương tự, ngày 1-3-2011, bà Nguyễn Thị Vân (54 tuổi, trú tại phường 7, TP.Vũng Tàu) cho Tuyền vay 1,35 tỷ đồng và 15.200USD, thời hạn 3 tháng, lãi suất 3%/tháng để đáo hạn ngân hàng. Đến kỳ thanh toán, không liên lạc được với Tuyền, bà Vân hỏi mọi người chung quanh mới biết cơ quan đã cho Tuyền thôi việc.

Đơn tố cáo của bà Lê Thị Phương (48 tuổi, trú tại phường 8, TP.Vũng Tàu) cũng cho biết ngày 10-1-2011, bà Phương cho Tuyền vay 600 triệu đồng, thời hạn 3 tháng, lãi suất 3%/tháng. Đúng hẹn, ngày 10-4-2011, bà Phương đến nhà lấy tiền thì Tuyền khất nợ với lý do “làm ăn thua lỗ” và hứa sẽ bán nhà trả nợ. Nhưng đến ngày 4-8-2011, bà Phương gọi điện hỏi lấy tiền thì Tuyền tắt máy, gọi đến cơ quan thì được biết Tuyền không đi làm nữa. Đến nhà tìm mới biết Tuyền đã bán nhà và đi đâu không rõ.

Bà Hoàng Thị Kim Thuần (40 tuổi, trú tại phường 4, TP.Vũng Tàu) cũng làm đơn tố cáo việc Tuyền lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 15-3-2011, Tuyền vay 950 triệu đồng của bà Thuần nhưng đến nay vẫn chưa trả và bỏ đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, nhiều người khác cho Tuyền vay tiền cũng bị xù nợ.

Việc Tuyền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và đổ bể với tổng số tiền hàng tỷ đồng, bước đầu được cơ quan điều tra xác định: Tuyền lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mẹ chồng (trú tại phường 4, TP.Vũng Tàu) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn nhà 82/6 Lê Lợi (phường 4, TP.Vũng Tàu) để thế chấp, vay tiền của nhiều người để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Căn nhà 82/6 Lê Lợi (phường 4, TP.Vũng Tàu) là của ông nội Tuyền để lại cho bà Lê Thị Hiếu (cô ruột Tuyền). Đầu tháng 8-2011, bà Lê Thị Hiếu đã bán căn nhà này được 8,3 tỷ đồng và đưa cho bà Tuyền trả nợ. Mặc dù đã trả được 8,3 tỷ đồng nợ, Tuyền vẫn bỏ đi khỏi nơi cư trú do còn thiếu tiền của nhiều người khác.

Ai biết Lê Phạm Thụy Bích Tuyền (ảnh) ở đâu, xin báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (14 Lê Lợi, phường 1, TP.Vũng Tàu, điện thoại: 064.3858743 hoặc 0913784489, gặp điều tra viên Hải), giúp cơ quan công an nhanh chóng kết thúc điều tra vụ án.



Theo HIẾU GIANG (CATP)