Truy nã kẻ đưa người lao động “lên mây”

Theo lực lượng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - CAH Đông Anh cung cấp, trong các ngày 1-12-2010 và 28-2-2011, chị Nguyễn Thị Hiền, ở TP Việt Trì, Phú Thọ đã liên tục có đơn tố cáo Phạm Cao Khiêm đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gia đình chị Hiền.



Từ tháng 6-2010, bằng thủ đoạn hứa hẹn làm thủ tục đưa con gái chị hiền là cháu Vũ Thị Hương, SN 1991, đi lao động ở Hàn Quốc, Khiêm đã yêu cầu gia đình chị Hiền nhiều lần đưa tiền để làm các “thủ tục” xuất ngoại, để chiếm đoạt 5.500 USD (tương đương 105 triệu VND).



Lệnh truy nã đối tượng Khiêm

Phát hiện dấu hiệu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Khiêm, chị Hiền đã nhiều lần đòi lại số tiền đã đưa, nhưng Khiêm chỉ trả 40 triệu đồng, rồi cắt đứt liên lạc với “đối tác” và bỏ trốn. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện Khiêm chẳng có nghề ngỗng gì, nhưng vẫn hứa hẹn làm thủ tục đưa cháu Hương xuất ngoại để làm động. Khi cơ quan điều tra triệu tập đến trụ sở dể làm rõ, Khiêm đã không chấp hành và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.



Chân dung đối tượng Khiêm

Cũng trong quá trình điều tra, CAH Đông Anh đã thu giữ 2 giấy Khiêm ghi biên nhận tiền của gia đình chị Hiền. CAH Đông Anh đã trưng cầu giám định 2 giấy biên nhận trên và xác định đó là nét chữ viết và chữ ký của Khiêm.



Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Cao Khiêm can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội danh được quy định tại khoản 2, Điều 139 BLHS. Do Khiêm đang bỏ trốn và bị CAH Đông Anh ra quyết định truy nã.

Ai biết đối tượng lừa đảo trốn tại đâu, đề nghị báo ngay cho công an nơi gần nhất, hoặc Đội CSĐT tội phạm về - Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, CAH Đông Anh (ĐT: 0.913.223.690, gặp đồng chí Ngô Duy Sự) để cơ quan công an kịp thời truy bắt tội phạm.

Theo Hà Hoàng (ANTĐ)