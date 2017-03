Truy nã kẻ nổ súng bắn tình địch

15 tuổi, Cường đã sớm hư hỏng nên phải đưa vào trường giáo dưỡng. Chỉ được vài tháng gã bỏ trốn, sau đó liên tục phạm pháp. Từ năm 1990, Cường thường xuyên vào tù ra khám về các tội giết người, cướp giật và gây rối trật tự công cộng. Ra trại năm 2006, Cường về địa phương sống bằng nghề cho vay tiền góp.

Để chứng tỏ là giang hồ thứ thiệt, tháng 4-2009 gã vượt biên sang nước láng giềng tìm mua khẩu súng K54 cùng 23 viên đạn với giá 200USD, đi đâu cũng lận lưng, hễ đụng chuyện là móc ra giải quyết! Khuya 6-6-2009, Cường điều khiển xe Innova chở đám bạn tù cũ gồm Đỗ Đức Tài (tức Tùng, SN 1976, ngụ Q4), Hà Chí Vệ (Cẩm, SN 1966, quê Đồng Nai, tạm trú Q. Tân Phú) và Đặng Xuân Thanh (SN 1974, ngụ Q1, chủ xe Innova) từ Bạc Liêu về đến trước nhà thờ Nam Hải trên đường Phạm Hùng (P4Q8) thì Đỗ Mạnh Hưng (ngụ gần đó) chạy xe máy băng qua đường đột ngột khiến Cường suýt lạc tay lái. Cường chửi thề, sai Vệ xách dao xuống “nói chuyện”. Bị đấm vào mặt, Hưng tháo lui ra hướng cầu Chánh Hưng kể lại sự việc cho Trần Hoài Khanh, Lưu Nguyễn Thành Tâm, Dương Thanh Giàu, Dương Tấn Phát và Đoàn Ngọc Long nghe. Nhóm bạn Hưng liền dùng xe máy đuổi theo đến đường số 12 thì gặp bọn Cường. Đôi bên xô xát, Phát nhặt đá ném bể kính xe Innova. Bực tức, Cường rút súng lên đạn. Phát hiện đối phương có “hàng nóng”, Hưng cùng đám bạn bỏ của chạy thoát thân. Say máu côn đồ, Tài lấy ngay xe Dream của Giàu bỏ lại chở Cường truy đuổi và Cường dùng báng súng đập vào đầu Trần Hoài Khanh. Súng cướp cò nhưng may mắn không gây hậu họa. Lúc quay lại, do xe hơi không nổ máy nên bọn Cường bỏ trốn.

Tại hiện trường, cơ quan CA thu giữ 1 vỏ đạn, kiểm tra ôtô có 16 viên đạn K54, 2 con dao dài 5 tấc, 1 bịch heroin và dụng cụ sử dụng ma túy. Hà Chí Vệ bị bắt ngay sau đó, riêng Cường - Tài chuồn lên ngã ba Vũng Tàu thuê khách sạn ẩn náu.

Thời gian đang bị tầm nã, Cường cho rằng Trung “mặt quỷ” (họ tên đầy đủ là Bùi Công Trung, SN 1965, ngụ Q7) - đối tượng vừa ra tù về tội giết người được Cường cưu mang, lại dan díu với vợ bé mình là Nguyễn Thị Tuyết Trinh, liền nổi máu ghen. Cường kêu cả hai đến khách sạn Hoàng Cát ở quận 8 hỏi cho ra lẽ. Bị Cường đánh đập, Trinh cố tình thừa nhận nhằm tránh ăn đòn. Thấy Trinh vu khống, Trung lấy ghế đánh Trinh gây thương tích để chứng tỏ sự trong sáng.

Sau đó Trinh bỏ đi và cắt đứt liên lạc với Cường. Mấy hôm sau gặp lại nhau, Trung tiết lộ cho Cường biết Trinh nhắn tin bảo vài ngày nữa quay về. Đợi mãi không thấy vợ đâu, nghi Trung gian dối, Cường cùng Đỗ Đức Tài dùng dao bấm cắt gân chân Trung. Chưa hả dạ, tối 15-7-2009 Cường điều “tình địch” đến đường Nguyễn Thị Thập (Q7) dùng súng trút giận. May cho Trung là đạn không trúng chỗ hiểm nên thoát chết. Ngày 4-8-2009, Cường sa lưới pháp luật.

Trong thời gian bị tạm giam, do ghen tuông dằn vặt khiến Cường sinh bệnh tâm thần, được đưa đi điều trị tại Phân viện giám định pháp y tâm thần trung ương. Trung tuần tháng 11-2011, Cường khỏi bệnh. Cơ quan điều tra đang chờ phê chuẩn quyết định đình chỉ chữa bệnh bắt buộc và lệnh tạm giam đối với Đỗ Tiến Cường để phục hồi điều tra thì ngày 21-11 nhận tin báo hắn đã bỏ trốn.

Ai phát hiện đối tượng ở đâu bắt giữ ngay giao cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc thông báo cho Đội 7 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (ĐT: 08.3865618, 0938866568), gặp điều tra viên Hoàng Văn Tuấn). Ai chứa chấp, bao che sẽ bị xử lý theo luật định. Đỗ Tiến Cường cần sớm ra đầu thú để được khoan hồng.



Theo MINH DŨNG (CATP)