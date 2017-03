Truy nã mẹ con kẻ giết người

Khoảng 18 giờ ngày 3-12-2011, bà Rượu và bà Bích lại mâu thuẫn do giành nhau bán vỏ lon bia. Được mọi người can ngăn nhưng hai bên vẫn to tiếng.

Đặng Kim Cúc và Đặng Nguyễn Tuấn Thanh

Để dằn mặt, bà Rượu điện thoại gọi chị gái là Đặng Kim Cúc (SN 1958) cùng con trai bà Cúc là Đặng Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1991, ngụ phường An Khánh, quận 2). Không chịu lép vế, bà Bích gọi con gái Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1986), con rể Mai Hữu Sang (SN 1984) cùng vợ chồng cô em gái là Nguyễn Thị Bích Loan (SN 1970) - Nguyễn Văn Thành (SN 1954, cùng ngụ Q2) đến để nghênh chiến. Tới nơi, Bích Trâm cùng mẹ xông vào đánh bà Rượu. Thấy dì bị hành hung, Thanh liền dùng dao tấn công tới tấp hai người nhà bà Bích là Sang và Thành. Thấy đối phương gục xuống, Thanh lấy xe chở mẹ bỏ trốn. Được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng buổi tối cùng ngày, Sang tử vong tại Bệnh viện Sài Gòn. Thành đang được điều trị vì đa chấn thương.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đặng Kim Rượu về hành vi gây rối trật tự công cộng; bà Bích bị khởi tố về cùng tội danh nhưng cho tại ngoại. Ngày 26-12-2011, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã Đặng Nguyễn Tuấn Thanh về tội giết người, Đặng Kim Cúc tội gây rối trật tự công cộng. Ai biết mẹ con bà Cúc ở đâu xin thông báo ngay cho Đội 7, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an TPHCM, ĐT: 083.8656180. Mẹ con bà Cúc cần sớm ra trình diện để được hưởng khoan hồng.



Theo THANH HUYỀN (CATP)