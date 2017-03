Truy nã một người nước ngoài làm giả giấy tờ

Theo kết quả điều tra, vào ngày 25/1/2011, Chung Yu Teng nhập cảnh vào Việt Nam và ở khách sạn Liên Phương, số 24-26 đường 3A, Cư xá Lãnh Binh Thăng, phường 8, quận 11. Tại đây, Teng có quen với một người đàn ông gốc Hoa tên A Lâm (không rõ lai lịch), khoảng 45-50 tuổi, làm nghề bán dạo. Qua vài lần tiếp xúc, Teng nhờ A Lâm làm giả một CMND với giá 500 USD.

Bị can Chung Yu Teng.

Ngày 4/5/2011, A Lâm mang CMND giả tên Chung Minh Thủy, 46 tuổi, nguyên quán Triều Châu, Trung Quốc; hộ khẩu thường trú ở phường 9, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Cùng ngày nhận CMND giả, Chung Yu Teng đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hồ Chí Minh để làm thủ tục xin cấp hộ chiếu thì bị phát hiện. Sau đó Teng bỏ trốn khỏi nơi tạm trú từ đó đến nay. Ai biết hoặc bắt được Chung Yu Teng báo ngay cho Đội 8, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh (điện thoại 0838640547), hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.



